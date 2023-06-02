乘风2023（首播）Ride the Wind 2023

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上8.00

集结专业歌手、演员、舞蹈艺术家等不同行业的实力女性，包括秋瓷炫、贾静雯、谢娜、陈嘉桦、蔡少芬、瞿颖、徐怀钰等，通过多场竞演展现国际友好互助之姿，彰显中国文化魅力，实现自我价值超越。《乘风2023》跟上三季节目大同小异，由33名年龄在28岁以上的“姐姐”相处受训，再组队表演唱歌跳舞，节目组还特别安排一场以大红姿态亮相的时装秀，让姐姐们争妍斗艳。

医聊大小事（首播）

8频道 晚上8.00

李腾、李国煌主持，邀请中西医、营养学家上节目轻松访谈，少了学术性字眼，让观众看了更容易懂。这集由心脏内科医生和中医师为观众解答，包括你或许曾经感觉心跳太快或太慢，这样算不算心律不齐呢？什么样的情况需要求医？房颤是最常见的心律不齐，哪些人属于高危群？

送餐英雄

8频道 晚上9.00

伟忠留在家陪嘉亮，无法送餐赚钱，他只好带嘉亮一起送餐，过程困难重重。思婷一家被大耳窿骚扰。俊聪一炮而红，被网民赞扬，他还帮邱天扛下债务。珠嫲和俊聪祭拜俊聪父母，劝俊聪忘记伤心往事。

蝙蝠侠 The Batman

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

主演：Robert Pattinson、Jeffrey Wright、Zoe Kravitz。高谭市的多名精英市民被连环杀手“谜语人”残杀，蝙蝠侠与警察一起深入调查，蝙蝠侠也与新结识的猫女联手捉捕谜语人，将腐败人员绳之以法。