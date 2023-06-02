暂别离 陈熙为家人设计图章戒指

（本地讯）第913期《优1周》6月1日出街，本期封面人物是资深艺人向云和儿子陈熙。由于陈熙即将在来临9月到英国伦敦国王学院修读一年的硕士课程，向云和家人得面对和他短暂分离的煎熬。向云说陈熙要习惯没有家人在身边，学习照顾自己的独立生活，但她相信儿子去英国念书回来之后，会是个全新的自己。陈熙则在出国前灵机一动，为家人设计专属的图章戒指（signet ring）。

其他精彩内容有：《娱乐吃瓜》探讨《劲歌金曲》的代表性；专栏《洪尘世》分享再与古天乐打交道的经历；本地星闻有“名人战车”系列的叶丽梅。话题告诉你2023年为何中国电视圈闹哄哄；介绍韩综《兄弟拉面》《强心脏联盟》以及美剧《头号外交官》（The Diplomat）；分享四道简单的儿童奇异果食谱；旅游则探索法国南部的奥克西塔尼区域（Occitania）。

更多专访内容以及娱乐、生活、保健资讯，刊载于第913期《优1周》，每本售价$2，在各大报摊、售报亭、超市及便利店均有出售。读者可到mynewsstand官网：bit.ly/uwdigsin购买，也可上bit.ly/uwsub订阅。

本期送礼：

五对李昇基“The Dreamer’s Dream - Chapter 2”巡回演唱会——新加坡站（每张门票价值$208）。可扫描杂志内QR码或上网：l.ead.me/uw913_quiz，并在6月7日晚上11时59分前提呈，就有机会赢取一对门票。