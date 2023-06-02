张宝儿怀孕照样演出《小贩之王》 本地导演孙立人：她刚好演孕妇

新加坡导演孙立人5月底接受媒体访问时说，香港无线女演员张宝儿确定加盟2024年本地贺岁片《小贩之王》，饰演破坏女主角家庭的“心机小三”，促使女主角离开香港，回新继承母亲的小贩摊位。

不过，结婚三年的张宝儿和丈夫袁伟豪6月1日宣布当准爸妈，怀孕是喜事，只不过不知是否会影响《小贩之王》的拍摄计划？

孙立人受访时告诉记者：“我大概三个星期前知道张宝儿怀孕，当时不方便说。不过，她在戏里饰演怀孕的小三，刚好适合角色！”

孙导透过视讯跟张宝儿试镜，视讯后，张的经纪人主动告知怀孕消息，“但我不是因为她怀孕才决定用她的，而是因为她符合角色，也感觉有诚意、健谈，是一个好合作的艺人。”

《小贩之王》预计9月中开拍，在新港两地取景拍摄。张宝儿原定在新港都有戏，但怀有身孕的她，未必方便来新拍戏。孙导回应说：“原来的计划是安排所有香港演员来新拍摄，不过还没定，还有预算考量。张宝儿对飞行有一些顾虑，可以的话，会尽量配合她的情况。”

《小贩之王》情节推介新加坡小贩美食文化，演员包括朱咪咪、廖永谊、菲律宾华裔陈锦顺等，片方会陆续公布其他角色人选。

张宝儿被胎儿心跳声震撼 袁伟豪有自信成为好爸爸

张宝儿6月1日接受香港《明报》访问说，她第一次照超声波并听到胎儿的心跳时，觉得很神奇和震撼。她怀有身孕后，不时觉得疲倦，经常睡觉，浑身有“骨痛”的感觉。

袁伟豪被港媒问道，如今是不是把太太当女王看待时，开心地说：“我会对她照顾有加，当然也会继续努力工作，演好作品。”他表示有自信成为一个好爸爸。

有关张宝儿怀孕几个月以及腹中儿的性别，夫妻俩现阶段选择保密。