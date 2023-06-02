拍戏头破血流缝五针 周润发：五福临门，五谷丰收

（中港讯）周润发和袁咏仪主演的电影《别叫我赌神》将于6月21日在中国上映，片方公开片场花絮，为新片造势。花絮中可以看见发哥虽然已经68岁，但在片场依然十分活跃，运动、唱歌、自拍等，玩得不亦乐乎，拍戏时又非常认真敬业，就算受伤仍坚守片场。

有一场发哥与黄德斌的对手戏，发哥跪在地上，被黄德斌用道具玻璃瓶打爆头，结果真的意外打破头，血流不止。发哥按着额头，安抚大家：“皮外伤，别怕别怕。”处理好伤口之后，发哥还乐观地跟工作人员说，自己缝了五针，代表“五福临门，五谷丰收”。

周润发被打破头，还冷静地安抚大家。（互联网）

发哥在访问中分享这次的拍摄感受：“从头到尾我都很enjoy（享受），因为每一场戏我都有一些自己的想法。整个拍摄过程，我都很满足，很开心。”

其实这部影片早于2019年完成拍摄，透过花絮，观众可以看见在片场生龙活虎的廖启智，令人怀念。廖启智2021年因胃癌病逝。

《别叫我赌神》讲述吊儿郎当的吹牛辉（周润发饰）答应暂时照顾昔日恋人李夕（袁咏仪饰）的儿子，代价是十万（港元，1万7000新元）。吹牛辉后来发现这是他的亲生儿子，且患有自闭症。就在两父子感情递增之际，吹牛辉接到李夕病逝的消息，吹牛辉决定扛起父亲的责任，带着儿子奔向人生新的一页。