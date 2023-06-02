雅慧TikTok遭盗 近百视频剩四则

本地艺人雅慧TikTok账户近日遭盗号，近100则视频被删除只剩下四则，雅慧无奈直呼：“我现在欲哭无泪，都是我的心血！”

近年雅慧在TikTok短视频平台十分活跃，拍的搞怪逗趣视频不计其数，粉丝数量累计7.2万。不料日前记者却在与她交谈过程中得知，她的TikTok账户在一夜之间近百个作品几乎“归零”。

雅慧在每个短视频上都花了不少心思和时间，无奈表示：“就算是拍那种无厘头视频也是要花很多时间的！而且社媒也是我们工作的一部分，我现在真的是欲哭无泪。”

除了视频丢失，更令人头疼的是不法之徒在入侵她的账户后，很快就开始假冒她的名义骗钱。

雅慧TikTok账户遭盗，近100则视频被删除只剩四则。（TikTok截图）

遭冒名向粉丝骗钱

雅慧告诉记者，事发当天她突然发现自己无法登入TikTok，“但是我记得我没有退出登入啊？”当下她陆续收到来自朋友四面八方的私信和截图，这才发现自己的账户已经被盗号，不法之徒还冒充她注册了更多账户，到处私讯粉丝骗钱。“加上我现在和新传媒解约了，如果骗子假冒我和网友说‘我需要钱’什么的，万一大家真的误会又心疼我，以为我真的没钱了可能就转账了。”

险坠邮寄包裹诈骗圈套

网络诈骗防不胜防，雅慧透露自己前阵子刚在电商平台虾皮（Shopee）网购，接着就收到自称是“新邮政（SingPost）”的信息，声称没能成功将包裹成功送达到她家，于是以“重新安排配送”的理由，要求雅慧点击进入某网址填写个人信息。当下雅慧信以为真，果断将个人信息，甚至于身份证号码以及银行卡信息输入并提交。“然后我突然反应过来，为什么Shopee的包裹会通过‘SingPost’发信息通知？五分钟内我赶紧把银行卡给注销！”

所幸雅慧反应够快并处理及时才没蒙受损失。对此雅慧表示：“最近太多诈骗案了，太多人被骗了，大家真的需要加强这方面（反诈意识）。”

雅慧目前正在拍摄长寿剧《只此一家》她在剧中饰演从事导演工作，后来因病改行成为一名房屋中介，后与朋友万德福（黄俊雄饰）互生情愫。