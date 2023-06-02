“落魄”赌神 周润发新戏被连掴62巴掌

（香港讯）新戏被连掴62巴掌，67岁影帝周润发血溅片场，送院治疗缝5针。

周润发和袁咏仪主演的电影《别叫我赌神》，即将于6月21日在中国正式上映，这也是发哥暌违五年后再推出新戏，上一部是2018年和郭富城主演的《无双》。

《别叫我赌神》中，发哥将再度以“赌神”姿态亮相，不过有别于当年的“赌神”，这次他演绎的是“落魄”赌神，更以长发造型和观众见面。

叫黄德斌“别留手”

为配合电影上映，近日剧组不断在社交媒体释出预告片，其中一段是拍摄一场被债主（黄德斌饰演）上门追债的戏时，发哥坐着被“债主”连续狂掴62巴掌，但饰演债主的黄德斌拍戏时担心伤到他而不太敢下重手，敬业的发哥为了拍摄效果更逼真，亲自指点及示范，并且叫他不用手下留情，尽力掌掴。

预告片中可听到黄德斌力道十足的掌掴发哥，而发哥却全程淡定，毫无怨言完成这场戏，敬业的态度，让全场工作人员十分敬佩。

周润发在拍摄一场动作戏时意外撞到头流血。（取自网络）

拍动作戏挂彩血溅缝五针

发哥除了被掌掴之外，在拍摄一场动作戏时意外撞到头流血，当时剧组见他步出场景外坐下，以为没事，但后来才惊觉他左边额侧有两大条血路缓缓渗出，血流披脸。

尽管如此，身经百战的发哥不当一回事，还叫大家冷静，无需担心，之后他以清水洗伤口后再前往医院检查。经检查，医生指伤口有一寸长，或许会受细菌感染，所以需要缝针。

考虑到要连戏，发哥提出不要剃头，只剪掉在伤口边最少范围的头发，缝了五针，其后天天到医院消毒和清洗伤口，直到拆线为止。据悉，当天发哥只在医院待了两个小时，随后就回到片场继续开工。

无巨星架子 帮工作人员按摩

预告片中也凸显了发哥的亲民作风。

在镜头背后，发哥和现场每位工作人员打成一片，亲自下厨为他们做饭烧菜，还会趁拍摄空档，帮工作人员按摩，丝毫没有巨星架子，尽显了他的亲民态度。