出道10周年翻唱MV 罗美仪一度失声崩溃

为庆祝出道10周年，本地艺人罗美仪星期四（6月1日）推出《校园Superstar 2013 翻唱篇》，重新演唱当年参赛歌曲，她录制歌曲当天因失声，心情几乎崩溃。

罗美仪在接受《新明日报》访问时表示：“其实3月21日才是我参赛得奖出道日子，我也在三月就把歌曲录好了，只是因为大家都忙工作，所以没法赶在出道纪念日当天播出。虽然迟了但还是诚意满满地献给粉丝观众。”

她也分享在录制期间面对最大的挑战是将MV中的六首歌串联在一起，“另外，我录制歌曲当天失声了，心情几乎崩溃，因为录音老师和我的时间一直搭不上，所以很希望赶紧录好，还好歌唱老师用了很神奇的方法让我开声，且一直在旁边给我支持，让我能够顺利完成录制。”

美仪在MV中演唱的歌曲包括夺冠歌曲《记得》《雨天》《不想让你知道》《不够成熟》《炫耀》以及《心痛》。

出道10年，美仪认为自己最大的差别是：“10年前的我都是听从别人的安排，10年后的我是自己安排自己想要的一切。不过我还需要更多的正能量，不要这么容易就被大大小小的挫折打倒。”

她也非常感谢这一路来各方面的资源和支持，“从以前被质疑不会唱歌、不会演戏，直到现在可以独当一面。”

美仪接下来的目标是将歌唱演艺都做好，“唱歌可以做回自己喜欢的样子，演戏则丰富了我的演唱道路。”

美仪也表示其实一直在等待机会挑战选秀节目，如《中国好声音》。演艺方面，除了参演刚大结局的《家人之间》，美仪的下一部剧是《陪你到最后》，将和许瑞奇第一次搭档饰演情侣。