海妖的呼唤：火之岛生存战 Siren: Survive the Island

Netflix 已上线

以荒岛为背景的韩国生存类真人秀，24名参赛者都是精通格斗与谋略的女选手，她们按照职业，分成警官、消防员、保镖、军人、运动员和特技演员六队，展开激烈竞争，为了生存而战。

缤纷万千在昇菘33

8频道 晚上9.00

资深歌手萃霞拥有接近40年丰富的歌唱表演和舞台经验，将以独特嗓音、娴熟的音乐技巧和和演唱功底，为观众诠释经典老歌。白世音文化艺术将再度来到节目中，带来热情洋溢、活力十足的华族舞蹈。

峰爆

8频道 晚上10.30

史无前例的地质灾害，地震、地陷、泥石流接踵而至，云江县城危在旦夕，洪翼舟（朱一龙饰）等基建员工挺身救人救灾，为守护县城16万居民的安危，他们选择炸毁承载了自己十年心血的隧道。

听风者 The Silent War

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

由梁朝伟、周迅和范晓萱主演的间谍惊悚片，故事背景是中国建国初期，国民党特工潜伏制造恐慌，情报机关701为将这股隐藏着的敌对势力连根拔起，张学宁（周迅饰）前往上海，找寻有听力特长的听译员，带回听力超群的盲人调音师何兵（梁朝伟饰），何兵靠着过人的听力立功，但这场暗战越来越凶险。

出租女友 PTGF

卫视电影台（星和Ch866） 晚上11.20

改编自真人真事的网络小说的香港电影，讲述王家俊付费找兼职女友PTGF（Part-time Girlfriend）约会，巧遇心仪的女学生芷纯，两人终成情侣。家俊误会芷纯仍兼职赚钱，愤而公开3000多张兼职者相片，轰动全城。