韩综揭日本性产业内幕

人+性大不同：日本篇 Risqué Business: Japan

可在Netflix观看

《人+性大不同》第一季6集，每集约30分钟，韩国顶级主持人兼喜剧演员申东烨和歌手成始璟在首季前进东京，深入日本成人娱乐产业，揭开一般人无法触及的神秘内幕。第二季已预告，将前进台湾。

限制级主题，在串流平台播放可以无限制。节目上线之后，在韩国引起争议，有观众要求访问AV女优的申东烨退出他主持了22年的《动物农场》，抨击他已不适合出现在阖家观赏的节目上。其后申东烨在主持“百想艺术大赏”时表示“我也有好奇心，喜欢挑战各种不同的事物，有趣的、色情的等，一直不断地挑战自己。”被认定是针对事件间接作出回应。不过也有观众支持他，直呼“访问合法的AV女优，有什么问题？”

被东方人视为禁忌羞于启齿的情趣用品、成人A片、男公关店等，在日本不仅是合法，而且还是日常，更是营收惊人的重要产业。

日本人受访坦率不扭捏

食色性也，看似保守的日本，某些方面其实很开放。

像是第一集走进成人用品店，受访店员均为年轻女性，镜头前推介产品时态度坦荡，店里的男顾客也毫不避讳接受访问。实际上，无论是到情趣用品店、制造工厂，或是在新宿街头随机访问的路人，聊起话题都坦率不扭捏。初看节目毫无心理准备确有几分尴尬，节目呈现日本的暗黑文化与现实，其实并无太重口味的渲染。

申东烨（左）与成始璟前进东京，深入日本成人娱乐产业。（Netflix）

风格亦庄亦谐的申东烨为了刻意制造笑料，对家庭观众而言，尺度偶有超过，或许是他受到批评的原因。而另一位主持成始璟口操流利日语充当翻译，有时展现含蓄幽默感，情歌王子的形象仍维持得很好。

挖掘成人片拍摄内幕

第二、三集挖掘成人片拍摄内幕，知名的女优小仓由菜、相泽南、滨崎真绪和男优清水健等接受访问，透露相当多一般人不知道的事实。原来日本一年有高达2万6000部至3万部成人片，平均每天有5名女性参加试镜，男优总数却仅70人。圈中阶级分明，女优的地位远高于男性，连拿便当也有先后次序。

男女演出者在工作结束后不得私下联络，如果向对方拿联络方式会被逐出圈子。清水健为了保持状态，25年来不烟不酒，饮食以清淡蔬菜为主。另一位拍摄以女性为导向片子的男优铃木一彻，念的竟是法学院，在考取会计师失败之后才进入这行，家人至今仍不知道他的职业。

走访情趣用品大本营

第四集走访全球出货1亿2600万个情趣用品的Tenga大本营，在公司7年的行销部部长西野芙美竟然原本在出版社工作，而社长松本光一谈到希望自家产品能让大众不再用低俗猥亵的眼光来看待欲望。

传奇男公关罗兰在节目中登场，金句连发。（Netflix提供）

第五集探寻男公关店行业，歌舞伎町有300家男公关店共1万名男公关，除了拍摄男公关实际工作情况，还访问了号称帝王的传奇男公关罗兰。他曾出过书，同时登上规定严格的NHK电视台。

对于对主题感到无所适从的观众来说，最后一集与日本千禧一代男女畅谈恋爱、约会与性等话题，观看时所受到的冲击应该会相对少一些。