“金手指”制作人　让新加坡国旗海外冉冉升起

蔡绍勇被新加坡电影业界形容为“金手指”制作人，让本地国旗在海外冉冉升起，他所制作的“Inside The Yellow Cocoon Shell”（暂译《黄茧壳内》）在2023年康城影展获得金摄影机，他说：“因为新加坡的资助系统非常健全。”

业界认为，经过他“金手指”制作的电影，不是有机会入围国际奖项，就是能得奖。例如他撰写的剧本的《不归路》（A Yellow Bird），就角逐2016年的康城影展金摄影机奖等。他担任制作，本地新锐导演姚志卫执导的《明天比昨天长久》就角逐柏林影展最佳首部电影奖等。他制作，由Abdullah Mohammad （阿卜杜拉默罕默德）导的“Rehana Maryam Noor”提名2021年康城的一种注视单元。这回他制作，越南新锐导演范天安（Thien An Pham）所导的《黄茧壳内》获得5月举行的康城影展所颁发的金摄影机奖。《黄》的拍摄也获得新加坡资讯通信媒体发展局的支持。

蔡绍勇（右二）与《黄茧壳内》导演（左三）在康城得奖后合照。（受访者提供）

蔡绍勇接受《联合早报》短信访问谈到成功协助新人导演时坦承：“首先，我必须赢得新加坡电影发展司的支持。这里的资助系统非常健全，有利于跨区域合作电影制作。然后，我可以开始在欧洲寻找对这个项目有信心的制片人合作。一般情况下，正是短片的优势让人感受到新导演的方法和风格。”他说范天安之前的短片 《保持清醒，做好准备》（Stay Awake, Be Ready）在2019年康城影展导演双周中获得Illy 奖：“我爱上了他的短片，并从那时起决定一起工作。这是我们合作的第一部电影。”

《黄茧壳内》是蔡绍勇第三次到康城竞赛的电影作品。他说《黄》在康城亮相后，影评人给予佳评，“我们还上了法国《解放报》的中间的版面，这一切就像一场梦。”他透露《黄》团队都是由导演的家人和朋友组成的，当中许多人都是自己学习如何制作电影，没有经过电影学校或专业培训：“因此，都是即兴创作，也有大量的练习。我们在疫情期间2020年8月开始拍摄，后来遇到阻断措施，拍摄暂停，我们在2021年底重新拍摄，2022年初完成，总共拍了110天。”

《黄》刻画一个男子回到家乡，却被过去的记忆和欲望困扰。蔡绍勇希望《黄》能在本地公映，目前正在寻找本地的发行商。

据所知，蔡绍勇大半时间留在欧洲为新导演寻找新片资金，他说在欧洲，可以找到很多潜在的合作伙伴：“他们可以代表国际合拍片从他们的电影委员会获得资助。我觉得了解欧洲系统的运作方式、电影文化，以及评论家或观众对当代电影的反应，对在新加坡制作符合国际品味和标准的电影很有帮助。当你知道你的项目如何融入这个国际舞台，以及如何写出好的提案，获得国际融资就会更容易。”