陈哲艺携手周冬雨 《燃冬》获选为康城影展14部佳片之一

中国大陆艺人周冬雨等演出的《燃冬》，被国际知名的电影网站IndieWire选为2023年康城影展的最佳14部电影之一，导演陈哲艺说：“出乎意料！”

康城影展已圆满落幕，《燃冬》与芬兰大导Aki Kaurismaki（阿基郭利斯马基）的《落叶》（Fallen Leaves）等被IndieWire列入14部康城佳片。IndieWire的评论写道：“《燃冬》是甜蜜而壮观的电影，原始而又缠绵的敏感，甜美而闪亮。它讲述了生活如何流动，然后冻结，然后解冻成全新的东西。《燃冬》在最寒冷的地方找到了希望，让你难以忘怀，因为它没有把人物带出迷宫，而只是融化了他们之间的墙。”

IndieWire是一个电影资讯和评论网站，成立于1996年。该网站的相关讯息主要着重于独立电影。此外，《好莱坞报道》（The Hollywood Reporter ）等多家知名报章、杂志及网站也排上倒海给予《燃冬》佳评。陈哲艺接受《联合早报》短信访问时透露：“在康城得到的反馈和反响出乎意料，因为这部片和我以往的电影很不一样，我根本没有任何的预判。”

陈哲艺说《燃冬》与自己以往的电影很不一样。（长景路电影工作室提供）

电影卖到多个国际地区

问陈哲艺电影会在新加坡推出吗？他说会，“在中国院线上映后，就会在新加坡推出。”陈哲艺也说《燃冬》目前也售给好多国际地区，“颇欣慰的。”

《燃冬》是康城影展一种注视单元的放映片，在影展亮相之前，该片还被授权给Nour Films在法国发行。它在首映后的几天里，获得了多个欧洲和亚洲买家的青睐。韩国发行交给Challan，瑞士是Trigon-Film，希腊是One From the Heart，意大利是Tucker Film，香港是Edko Films。版权销售由中国大陆领先的独立电影销售公司Rediance负责，该公司目前与其他地区的交易也在进行中。

《燃冬》讲述了中国失落的青年一代之间的三角恋故事，故事发生在朝鲜族人聚居的延吉市的隆冬季节。该片由《少年的你》的周冬雨、《唐人街探案》系列的刘昊然和《流浪地球》的屈楚萧等中国演员主演。