巅峰聚会！林青霞请诺贝尔作家莫言豪宅吃饺子

（香港讯）林青霞将首位中国籍诺贝尔文学奖得主莫言请到了香港豪宅里吃饺子，两位山东老乡第一次见面，有聊不完的话题，竟然笑谈5小时，令现场朋友都感到意外。这一张合影也称为影坛与文坛的巅峰聚会。

有传林青霞婚后备受丈夫宠爱，在她60岁的时候，老公邢李㷧送了一套香港半山豪宅给她，专门让她用于写作以及接待客人。林青霞收到豪宅后，立即找好友张叔平装修布置，不惜工本，只要完美。此后，这套房子就变成了她与各界朋友见面聊天的场所。林青霞还给房子命名为“半山书房”。之前，林青霞的香港翻译学会会长好友金圣华，曾为她引见多位文化界名家好友，包括余光中、林文月、倪匡、张大春、季羡林等等，林青霞都向他们虚心求教写作诀窍。

这次，林青霞与莫言的聚会，同样由金圣华牵线，聚会完毕，金圣华还发表了文章，详细描述青霞款待莫言的细节。她透露，这次聚会，迟到了十分钟，原本还担心林青霞跟莫言第一次见面会尴尬，实际上，莫言状态松弛，林青霞也笑得开心，两人一点都不像首次见面。此外，同场的还有书法家王振、香港电台DJ施志咏。

林青霞爆出山东话大粗口

身穿苹果绿长袍的林青霞，状态非常好，不像68岁。她比莫言大几个月，可能都是山东人的缘故，二人的外貌竟然有几分相似。

林青霞自从往作家方向发展，就不断结交文化人士，她会虚心求教，向他们学习写作要诀。她与莫言见面之前，已经看过很多对方的书，连莫言新作《晚熟的人》都看过了，可以说是莫言的粉丝，话题自然不会少，相信这就是他们见面不尴尬的最大原因吧。

莫言出生于山东省潍坊市高密县，林青霞祖籍山东莱阳，他们都会说山东方言，见面特别有亲切感。金圣华笑言，林青霞在聚会中一点都不扭捏，被大家要求说山东话时，她蹦出一句坊间常闻的大粗口，极富喜剧效果，毫无顾忌，逗得大家哈哈大笑。

林青霞（左）开心秀出替莫言的素描。（互联网）

林青霞分享拍戏惊险故事

林青霞每次跟这些文化界朋友见面，都不会勉强自己谈论文学，她会讲自己最熟悉的娱乐圈故事，例如当年拍戏的一些惊险意外。很多人看过她的电影，却未必知道幕后的精彩，这些故事由她嘴里说出来，特别精彩。金圣华这样写：“青霞说起当年拍摄《东方不败》，差点因假发受钳、沉溺水中的意外，她讲得动容，大家听得出神。”

林青霞的“半山书房”收藏了不少字画：黄永玉的荷花、林风眠的裸女、金耀基的书法《将进酒》……这些都可以跟客人聊半天。

金圣华看到林青霞跟莫言各自坐下来玩手机，率性自然又随意，她相信，莫言应该很满意这样的“见面会”，毕竟朋友之间最自然舒服的相处方式，就是允许聚会时有沉默的时刻。

林青霞家的饺子远近驰名

期间，林青霞拿出珍藏的莫言作品，让作家来题签，莫言一本本认真签。林青霞又起身拿了一叠画纸，悄悄为莫言画素描。她只用了几分钟，就把莫言的样貌给捕捉下来。莫言看了之后，大赞画得好，只是林青霞本人不满意，画了两遍，第二次惟妙惟肖，最后跟莫言拿着素描合影，笑得非常开心。

每次宴客，林青霞都会带上大宅的佣人帮忙，她尤其喜欢一个菲佣，对方做事认真、考虑周到，最重要是做菜非常好吃。聚会5小时，林青霞请莫言喝香槟、吃蛋糕以及小吃，最后的主食是饺子。原来，林青霞家的饺子远近驰名，有时候朋友想吃，她会让菲佣包好，然后送出去。莫言来访，林青霞端上饺子，打开茅台，开怀畅饮，举杯言欢。

文章的结尾，金圣华这样写：“临别，莫言在进电梯时，对青霞说下次到香港，他还来吃饺子；青霞趁着电梯缓缓关门，两手提着裙子，优雅半蹲，做了个谢幕状。”两位顶尖人物的见面，不拘谨，不尴尬，圆满成功。