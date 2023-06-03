网红拍视频点名“日本难吃5店” 遭网轰丢脸下架道歉

（台北讯）台湾最红网红蔡阿嘎近日到日本拍摄“日本5家超难吃的连锁地雷店”，岂料视频一出引来众多网民炮轰，还有人列出他在当地用餐的5大“雷点”，指他太丢台湾人的脸了。对此，他已紧急下架视频，并公开道歉。

蔡阿嘎近日在网上更新“日本5家超难吃的连锁地雷店，蔡阿嘎拜托你千万别去吃！”视频，视频一出在各讨论区引发热议，众多网民向他表达不满，有人甚至列出他视频中的5大“雷点”，其中包含在店外就针对装潢先入为主的批评、拍摄占据了公众通道、好几个人只点一份餐点共食、店内大声嚷嚷说很难吃、平价面店期待奢华料理等。

网民指视频太丢脸：“希望日本人不要觉得台湾人都是这个样子。”“东西好不好吃真的很个人口味。”

还有人指出，最让人心疼的是在其中一家店内的拍摄过程中，老板还贴心拿来一罐胡椒盐让他们加在料理中，但蔡阿嘎一行人却还是对食物进行嘲讽。网民难过地说：“真的很不舍，老板都不知道已经被说得多难听。”不少人也替店家抱屈，认为蔡阿嘎拍摄的5间店都是日本的平价餐厅，“价格超划算，是要比什么？”“那些店不到超级美味，但是以价钱和口味算不差的感觉。”

对此，蔡阿嘎已紧急删除视频，并在社媒公开道歉。他经营频道超过10年，幽默作风吸引百万人数订阅，没想到这次翻车了。