长寿剧不当“绿叶” 黄炯耀首当男一

常在长寿剧当“绿叶”，黄炯耀首挑大梁出演长寿剧《只此一家》男主角。

对于自己首次当男一，黄炯耀已经摩拳擦掌，蓄势待发，他接受《新明日报》访问时说：“坦白说，你让我拍1000集我都觉得没问题，2000多集也可以，我已经在角色状态里了，难不难不在于剧集长度。”

剧中他与阿姐年轻时相识，未婚先孕后步入婚姻。婚后二人问题不断，阿姐为了儿子迫不得已维系着婚姻。

剧情涉及“未婚先孕”，与记者分享看法时，黄炯耀表示自己不会赞成，也不会刻意反对，他表示，未婚先孕的前提代表两个人已经生活在了一起：“但是双方关系还没有法律上的确定就超友谊、有了下一代，万一以后不合呢？分开又会对孩子有影响。”

黄炯耀认为倘若“生米已经煮成熟饭”，也不用太为难两位当事人，看双方意愿和打算。

“我有三个儿子，虽然我现在还没有灌输他们这个想法，毕竟他们还小。不过我会让他们知道，要有这个担当和能力，才能去‘做这些事’……搞大别人肚子，这是一条生命，就要把人家娶回家。”

在性教育方面，黄炯耀指出东方父母很少和孩子谈论这方面话题，认为需要孩子愿意和父母聊。黄炯耀长子正就读中学二年级，“他现在是个青少年了，我已经开始慢慢找机会和他谈这些东西，我需要让他们知道有事可以随时找爸爸谈，总好过他们做错事以后才来跟我说。”

“以身作则”身教重于言教

在教育上，黄炯耀认为“以身作则”很重要。“打个比方，有的父母天天叫孩子‘不要当低头族’但是每天却在孩子面前捧着手机。”

黄炯耀也非常重视饭桌教育，饭桌上坚决不能出现手机。“我觉得家人一起吃饭是最重要的。大家平时各忙各的，吃饭的时候就应该好好一起吃。就算我自己一个人吃饭的时候我也不会看手机，我觉得身教重于言教。”

现实中的黄炯耀对待教育和工作都有自己一套想法、有目标，但是这次他却要在剧中上演一个不思进取、爱逃避责任，看似不务正业整天梦想成为脱口秀演员的男人“郝建”。

《只此一家》将于7月份，在8频道晚上7点30分开始播出。