93年港姐叙旧 急流勇退女艺人冻龄重聚

香港小姐竞选每年多多少少总会有是非，譬如佳丽之间传不和，但当中也有不少佳丽建立了真友谊。例如1993年港姐竞选的一班参赛者就成为了好友。今年是她们相识30年，友情多年至今依然不变，日前大家相约叙旧，当年的亚军林丽薇更将这次欢聚的美照放上社媒分享。

老友们重聚：曾志伟（前排右三起）、陈欣健（举杯者）、莫可欣、郭可盈（后排右二）、陈妙瑛（后排右四）。（取自instagram / @lamlaimei）

1993年港姐冠军是莫可欣，亚军林丽薇，季军余少宝，同届还有入行当艺人后较红的陈妙瑛、郭可盈、麦家琪等。她们大部分早已淡出幕前，有些转战商场，有些嫁作人妻相夫教子。虽然各有各的生活，但她们不时会相约叙旧联谊。

今年是她们相识30周年，更要一起纪念一下。当天除了佳丽们之外，以前经常担任港姐司仪的曾志伟和陈欣健都出席了，而部分不在香港的佳丽则通过视像方式见面参与，可见大家都好有心。

从照片中可见，大家都保持得很好，看上去看不出实际年龄。最令人惊喜的是久未公开露面，近年极为低调的陈妙瑛也出镜，早已退出娱乐圈转战商界成为女强人的她，依然漂亮如昔，剪了短发更显清新。

陈妙瑛在1993年参选港姐后入行，初入剧组已备受力捧，多次担正做女主角，星途相当顺利。但她却选择急流勇退，毅然转行投身商界发展，并建立了属于自己的“美容王国”，之后又进军饮食界开餐馆。经过多年来的努力，生意搞得有声有色，据知她的身家已经过千万新元。2006年她获美国哈姆斯顿大学颁授“世界杰出华人”荣衔，兼获颁荣誉博士学位，相当风光。