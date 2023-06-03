《还珠格格》女星收巨钻要嫁了 网：比景甜郑爽幸福　

（综合讯）中国女星阚（念kàn）清子以新版《还珠格格》的“欣荣格格”一角为观众熟知，她曾与小6岁的男模纪凌尘高调谈爱，交往4年最终在2018年宣告分手。无法在30岁前完成被男方求婚梦想的她，今年终于实现人妻梦，日前晒出星星造型的心形钻戒，低调透露被男友求婚了。

之后传出男友大手笔包下泰国一小岛为她庆生再惊喜求婚，两人合照曝光，男友穿着花边袖衬衫配短裤，再往下看竟是白色长袜和黑色凉鞋，衣着品味掀起热议。

阚清子一袭绿色纱裙小露酥胸，背后是碧海蓝天，身旁围绕着各种鲜花、蜡烛，当天在场的友人在社媒发文透露，受邀到泰国参加阚清子的生日派对，结果变成浪漫求婚现场。当天派对玩宫廷主题，阚清子的男友打扮成王子出现。被问“男朋友帅吗”，该友人回复：“反正是一个绝对值得做老公的人。”

被遮脸的未婚夫是谁似乎不太重要，因为外界的焦点都在那枚亮瞎眼睛的钻戒。有人猜钻戒价值20万新元以上，说明她未婚夫身价不菲。

网民提起阚清子在北京电影学院的两名女同学郑爽和景甜，说一个清纯一个甜美，都比阚清子红得早，但阚清子还是比较幸运，至少她没有遇到令她抓狂的男人。

郑爽之前拿下过千万新元的片酬，却因偷逃税加罚款好几千万，现在流落国外。她过去和张翰恋爱，后来分了，不幸的是遇到张恒，分手后一场持久的狗血剧上演，各种互相揭短、中伤，伤痕累累了还在撕咬着。

网民感叹景甜遇到张继科也是一段孽缘，两人在一起没多久就分手了，后来传出后者烂赌，用她的私密照去借钱，结果债务人用景甜的照片威胁她还钱，引起警方介入。