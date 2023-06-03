43岁韩国第一名模坚持工作至癌逝 好友震惊自责

（首尔讯）年仅43岁、有韩国第一名模之称的李平（Lee Pyeong）5月31日因病去世，引来韩星纷纷出面悼念。

李平去世后，作为她好友的男模李善镇（Lee Seon-jin）才对外透露了她患癌的消息，感慨她饱受多年病痛折磨，就算患上癌症依旧坚持工作。她继续走秀从事模特行业，并且对外隐瞒自己生病的消息。

请吃饭的机会都没有了

实际上，李平似乎与身边好友都断联了很长一段时间。李善镇也因此非常自责，在悼念长文中反复说着对不起，直言自己是胆小鬼，害怕看到好友痛苦的模样，一直逃避和李平见面，没有经常和李平联络。结果就这样浪费了光阴，现在连好好见面请李平吃一顿饭的机会都没有了。

网民因此指责李善镇不够关心朋友——李平生病了，李善镇不跟她联络；李平去世了，李善镇开始发文怀念了。

自责没有跟李平经常联络的明星不止李善镇一人。39岁男演员许正民（Heo Jung-min）发文悼念李平，回忆起自己还让李平帮忙遛狗，当时她正在和癌症作斗争，可许正民完全不知情，现在也只能隔空和她说对不起。他评价李平是一位热情、善良的姐姐。

李平不让外界知道她生病，坚持工作到最后。（互联网）

韩国模特圈也有不少人发文悼念李平，甚至有人称她为韩国最伟大的模特，希望她能安息，不再有痛苦。

暴瘦后神秘消失

圈内后辈提起她，都给出了极高的评价，认为她是当之无愧的韩国第一名模，不仅业务能力强，还很关心新人，生前参加活动会特别照顾那些不会穿衣服的新模特。人们形容她拥有“柔和的魅力”，还有人受到李平影响才走上了模特道路。

李平18岁就出道开始走秀，和多个知名设计师有过合作，曾获得过亚洲美容大赏模特奖，一直活跃在圈中。直到2023年4月，她突然从网络消失，在个人账号发布了两张去咖啡馆和美容院的照片，留下一句：“这些天我厌倦了社交媒体”，这也是她最后一次公开露面。

媒体翻出了李平近照，发现一切早有预兆。虽说模特本身身材就偏瘦，但李平明显瘦得有些过头了，化着妆隔着口罩都透露出疲惫，全身照更是能看出她衣服都不合身了，整个人小了一圈，四肢都很晃荡。

李平一直对外隐瞒病情，也许就是不想让好友们为她担心，希望能把自己最美好的一面留在身边人的记忆中。不少明星都说会去葬礼现场送别，陪李平走过最后一程，弥补遗憾。