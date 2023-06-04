美丽人生颂 A Beautiful Life

Netflix 已上线

丹麦歌手Christopher在这部浪漫剧情片首次担任主演。故事讲述他饰演的Elliott是拥有非凡嗓音的年轻渔民，被知名音乐经理Suzanne发掘。Suzanne决定让Elliott和关系疏离的女儿音乐制作人Lilly搭档，在Elliott的成名路上，过去的不安成为他取得重大突破的障碍，而且还威胁着他与Lilly刚刚萌芽的爱情。

月球陨落 Moonfall

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）

晚上9.00

主演：Halle Berry、Patrick Wilson、John Bradley、于文文。描述月球偏离原本的轨道，即将威胁地球人类的性命。三位不被看好的英雄放手一搏，展开艰巨任务，登上太空阻止惨剧，最后发现月球其实并不如众人所想。

结婚前夜 Marriage Blue

Viu 已上线

爱情喜剧片，由朱智勋、玉泽演、金康宇、金孝珍、李沇熹、高俊熙等主演，由四个短篇故事组成，讲述四对情侣在结婚前患上婚前忧郁症，产生不安和压力，令婚事变挂。

扫毒2天地对决

卫视电影台（星和Ch866）

晚上9.30

主演：刘德华、古天乐、苗侨伟。黑帮新秀地藏与墨西哥毒枭跨境扩展势力，一连串黑吃黑，搞得香港黑白两道风声鹤唳。地藏和警方高层有不可告人的关系，对决即将爆发。