“第六天魔王”沦为凡间傻瓜

电影，让观众有错误预设是大忌。

日本大制作《传奇与蝴蝶》，东映70周年纪念作品，耗资20亿日元（约1937万新元），片长169分钟，关于几乎一统天下的战国枭雄织田信长与发妻浓姬的故事，男主角木村拓哉，女主角绫濑遥，谁都会怀抱期望吧。

合理推论必定是战争史诗巨作，老字号东映拍成电影当然比大河剧财雄势大得多，期待大银幕上能重现血战大场面并不为过。纵然做不到壮阔宏伟，至少也该让人感觉荡气回肠。

岂料……《传奇与蝴蝶》里的，不是大家熟知的织田信长。作为日本战国迷如我，无所适从是必然的。不过NHK大河剧看多了，早已习惯情节纯属虚构，反正所谓历史不过是胜利者的记录，只要能自圆其说即可，史实遭扭曲可当作是现代观点重新诠释。说穿了，故事说得精彩，才是重点。举个例子，谁也不会以为北野武以“本能寺之变”为主轴拍了《首》这部片子是想老老实实说历史，只要北野老顽童把故事讲得有趣，观众也会心满意足。

票房不如预期，口碑也不佳，结论套句流行用语——刚好而已。《传奇与蝴蝶》的评价，就连网上木村粉丝们也只能道一句：一言难尽。

无战争场面，人人面目模糊

拍战国时代没有战争场面，连改变信长命运的桶狭间之战，也用说的就此带过。就如拍三国一场仗也不给看，说唐僧取经故事没有孙悟空打妖精，相当反高潮。

《浪客剑心》系列导演大友启史联手《信用诈欺师》系列编剧古泽良太，都是知名幕后人，品质本该有保障。不过古泽今年为电视台写大河剧《怎么办家康》，收视率和情节同样尴尬，看来历史剧非他所长。

凸显忍辱负重的德川家康的懦弱天性尚且符合逻辑，在《传奇》中将织田信长写成平庸之辈就未免太超过了，把织田信长当“尾张的大傻瓜”，一切由妻子浓姬主导献策，连一统天下的梦想也是为浓姬实现的，甚至与她和离之后，相思成灾到一蹶不振，最后还因为被叛徒明智光秀嫌弃平庸而造反？绰号“第六天魔王”的信长被贬为凡人，魅力尽失，如何能牵动观众心绪？

信长壮烈辞世前颂一阕《敦盛》，竟然还附送真爱告白，直白得让人无语。古泽还不如索性发挥无穷幻想力，安排信长死里逃生，坐上洋人大船然后遇上“杰克船长”齐齐寻宝去……把《传奇》拍成恶搞喜剧，满满娱乐性，应该会让闷了近三小时的你我更开心。

战国故事精彩，本因武将众多，各有各魅力，《传奇》却人人面目模糊，连斋藤工客串演德川家康也搞得犹如“易容”般难以辨识，冗长电影只见一群脏兮兮的男人进进出出，毫无存在感。

梦想挂在嘴边，对白陈腔滥调，听多了只觉得腻。

要玩颠覆把英雄传奇拍成爱情片，标榜儿女情长至少该拍得可歌可泣。敌人冤家变爱侣，过程不见铺排，逛个街杀了一堆人随即迸出爱火花，下一幕又上演翻脸不认人。时间轴不断跳跃，对人物关系、个人成长全无描绘，观众只能继续无感。

25年前的浓姬贬为侍女

原本在我心目中，最符合织田信长气质的演员，木村是其中之一。没料到，一部电影毁了想象。木村拓哉在1998年日剧特别版中诠释的织田信长有灵魂得多，就连他在汽车广告片中以信长之姿登场也吸引人。

作为从日剧《爱情白皮书》开始看木村演戏的观众，今时今日见他仍然带有招牌式一秒皮笑肉不笑掩饰真情的演绎方式，感觉怀旧又亲切，只能慨叹世界多变，唯木村不变。

演技不变，但人历经岁月不得不变。

片中透过服装造型交代时序，偏偏信长一年年老去，浓姬在病榻中竟也容貌依旧，宛如服过长生不老丹。究竟是导演偏爱绫濑遥，还是存心和木村过不去？

历史上对“浓姬”着墨不多，自由发挥的空间颇大。不过绫濑遥深入民心的傻大姐呆萌形象，全然不符合片中描绘谋杀两任亲夫，野心勃勃欲统一天下的“蝮蛇之女”人设，更遑论她毫无与木村并驾齐驱甚至压制他的气场，也从来不属于演技派。

电影票房失利之后传出检讨女主角选角错误，并非完全是欲加之罪。浓姬一角，由天海佑希或中谷美纪来演应该更有说服力。25年前与木村搭档扮演浓姬的正是中谷美纪，她如今仍是一线主角，年纪还比木村小四岁，在片中竟然被贬为充当绫濑遥的心腹侍女，怎不叫人意难平？演艺圈，确实无情。

电影成败，也残酷。不要奢望标榜大明星大导演大编剧大制作就能过关。好与坏，票房自有定夺。