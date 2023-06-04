新剧将来新造势 戴向宇：想念薄饼叻沙

阔别37年，“红头巾”电视剧重现狮城，《南洋女儿情》6月上线，戴向宇、肖燕本月中来新宣传造势，向宇告诉《新明日报》：“我想念新加坡的薄饼！”

由曾慧芬、洪慧芳演绎的《红头巾》当年于1986年播出，两女星正是饰演“红头巾”，男主角则是黄文永（已故）与李文海，剧集播出后红极一时，连曾慧芬接受访问时也惊讶自己回新时仍被异族同胞认出她就是当年的“红头巾”女星，足见“红头巾”角色有多烙印人心。

时间一晃37年，据证实，长信传媒自中国版《小娘惹》之后，将推出《南洋女儿情》，本月上线爱奇艺，《小》写的是小娘惹，《南》则以红头巾为灵魂人物，剧中饰演“红头巾”者，就是在前作《小》饰演小娘惹的中国女星肖燕。

好奇问“昔日星友还在吗？”

自疫情来袭，向宇已有几年没回新，他受访有感而发：“4年没回来过，新加坡是我呆了10多年的第二个家，感觉好熟悉，回新有很多想吃的东西（比如？）我想吃福建虾面、薄饼、叻沙，好多哦！”

向宇透露，星妻陈紫函本想陪同一起飞来，可惜剧组请不出假来不了。

由于向宇有新剧在忙，只能在狮城匆匆逗留一天，他问起昔日本地星友黄俊雄、陈泂江、欧萱，记者告诉他都还在演艺圈打拼，他笑说：“蛮好蛮好！”

《南洋女儿情》金牌故事策划洪荣狄。（受访者提供）

中国女星演南洋人 洪荣狄：无违和感

本地“红头巾”早年多数住在牛车水，为了养家活口，以劳力赚取微薄的收入，从事的是较粗重的建筑工作，《南》剧销“南洋味”，在工地挑砖块、搬木料、搅合洋灰，如今找来五官精致的中国女星登场，会否有违和感？

《南》金牌故事策划洪荣狄受访向《新明日报》表示：“‘红头巾’本来自中国佛山市三水区，离乡背井南下新加坡工作，所以无违和感，也不是问题。”

洪荣狄透露，《南》中的红头巾虽经历很多磨难，为人却很积极、坚强，睿智，会想方设法挽救颓势，再苦再难的事都会去克服它，际遇虽苦情，人物却很励志。

为了隆重其事，“红头巾”肖燕，将与型男戴向宇于本月中旬来新宣传，日期预计是6月19日，有待宣传方进一步敲定。

据悉，戴向宇在《南》中则饰演一名“小混混”，与肖燕饰演的“红头巾”有感情戏。

向宇早在《小》已与肖燕结缘演绎情侣，《南》延续他们之间的“情分”，究竟感情戏有多厚重，待二人来新，很快就有分晓。