首拍台湾剧充满挑战 陈邦鋆：像刚入行

移居台湾近3年，首次接演台湾剧，陈邦鋆感觉自己像新人，比较新台电视剧“台湾尺度与题材较大胆！”

陈邦鋆在接受《新明日报》访问时表示：“我刚加入剧组几天，就有一场女演员（曾珮瑜）需要勾引我的戏，她就很专业地直接脱到只剩下性感的内在美，在新加坡不可能会有那么性感的画面。另外还有一场戏就是我需要爆粗口骂人，当时我在爆粗时就有点骂不出来，一直卡着，因为在新加坡不能这样爆粗，所以演起来就会比较拘谨，重复了两三次后才比较放得开。”

邦鋆也分享在台湾和新加坡拍戏的感觉，“台湾的制作比较多样化，在每一个剧组都会有不一样的体验。我也有像当年刚入行的感觉，每一个东西都需要重新证明我自己，已经很久没有这种充满挑战的感觉了。”

邦鋆也表示在台湾拍摄有时还会有意想不到的拍摄情况出现，“就像我最近有拍一个需要把人推下楼的剧情，剧本上对这场戏的描绘只有一页纸的20%，当时我就估计这场戏可能只需花两个小时就能完成。结果拍摄当天现场居然有吊车，然后那个人是从二楼被推下楼，整个拍摄也花了12个小时。”

“新加坡的运作方式每一个都差不多一样，和我预想的也不会差太远，而且我在新加坡也拍了20多年的戏，所以感觉像回娘家，很舒服，大家也互相认识。”

首次参演台湾剧，邦鋆感觉自己就像新人一样，因为大家都不认识自己，所以有点紧张，“其实我在试镜时的角色是比较小的，不过看完我的演绎后，监制他们蛮喜欢的，就把许东楷这个比较重要的角色交给我，所以我到片场时压力还蛮大的。我也感到很欣慰，能在一个全新的环境下，短时间内就接到一个重要的角色，得到监制的信任。”

邦鋆参演了第二季和第三季的《最佳利益》，剧里饰演的反派角色许东楷是一名从国外回来后，开始操纵家庭生意的集团总裁，个性除了嚣张、狡猾也很心狠手辣。

下个目标 金钟视帝？

当被问到是否有设下目标，如成为《金钟奖》视帝时，邦鋆表示：“奖项真的是没办法控制的东西，我也很快乐事业上能有现在的成绩，也很感恩在新加坡和台湾都有戏拍，让我能有不同的体验和工作。”

邦鋆目前正忙着拍摄另一部台湾剧。新加坡方面，邦鋆最近才拍完方言剧《天公疼憨人》。