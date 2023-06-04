前TVB演员狠批《一舞倾城》 王晶反击她是“烂戏之王”

（香港讯）前TVB艺人李婉华日前毫不留情公开批评王晶担任监制的TVB电视剧《一舞倾城》剧情露骨，伤风败俗。王晶通过微博发文说自己“气到笑”，反击李婉华是“烂戏之王”。

《一舞倾城》尺度大胆，包括床戏、性侵、施暴等，话题不断。目前定居加拿大的李婉华日前通过自己的频道“豪华博客”，炮轰剧情有太多色情场面，她认为会教坏孩子。为人母的她还说，剧中母亲强迫女儿卖初夜的剧情太夸张，狠批剧情不合理。她最生气的是这类扭曲价值观的剧本竟然被安排在晚上9时30分播出。她称，该剧企图与ViuTV同档的《全民造星5》对抗，实在太不自量力。

她把矛头指向TVB和王晶，说：“像这样电视剧都能在TVB播出，真的太损社会价值观了，三观不正、剧情混乱、低俗无良应有尽有，感觉是在考验观众的忍耐底线。我说这些其实不是针对演员，因为演员只是按照指示去做，所有的东西都是TVB高层和以王晶为首的制作团队决定的。”

跟李婉华一起讨论的51岁资深主持人林子博也随声附和。已移民英国的他认为现在的孩子很晚才睡觉，担心他们若观看《一舞倾城》会产生错误观念。

李婉华和林子博开始播批评《一舞倾城》剧情。（视频载图）

王晶6月3日在微博发文犀利反击。他说：“向来很少因为别人评论自己的作品而进行辩解，但是想不到V电台竟然找一个已经过气的四线艺人和一个十八线的‘小黄人’来批评我，简直被气到笑。”

王晶称“李婉华以前在TVB是出了名的烂戏之王”，自己“用过她一次拍电影，吓得把她的戏份剪了一大半”，指她不会演戏还装行家。

他说：“如果会演戏就不会混不下去要跑去加拿大了。还有那个什么博，跑去英国捡垃圾啦，还想在网上欺凌阿叔，小心自己的子女被小老外欺凌更好啦。”

李婉华在《至尊三十六计之偷天换日》中有勾引梁家辉的情节。（互联网）

李婉华炮轰《一舞倾城》，意外引起网民对她的关注。有网民找出她在旧作《至尊三十六计之偷天换日》中勾引梁家辉，以及在《蜜桃成熟时2同居关系》的性感诱人表演，讽刺她“也拍过不少教坏孩子的作品”，酸她五十步笑百步。