加入电台UFM100.3第八年 DJ刘伟龙升当副节目总监

34岁电台UFM100.3 DJ刘伟龙目前与叶丽梅、张承尧主持电台早班节目“早班Gao Gao”，除了DJ身份，他从6月1日（星期四）起多了一个身份－－副节目总监。

外型阳光帅气的刘伟龙2015年10月正式加入UFM大家庭，2022年走过“七年不痒”，2023年升当UFM100.3副节目总监。刘伟龙接受《联合早报》访问时说，前副节目总监小猪（吴婉君）离职后，这个职位空缺约半年，过去几个月，所有DJ帮忙分担活动策划等副节目总监的工作，“其实公司跟我讨论了四五个月，想知道我的意愿、有没有信心能胜任，公司也有自己的立场和想法，要磨合。（升职有加薪？）当然有，不满意不会接受，哈哈。”

即使多了中层管理的身份，刘伟龙没有退居幕后的打算，“一般当了节目总监要退出前线，但我目前没有这个计划，我还是蛮享受前线的工作。”

他坦言，对于事业的规划是一直从事电台的前线工作。最初对于担任中层管理层的意愿不大，因为他向来对于前线工作抱有更大热忱，所以没有想过从事管理工作，也从不渴望爬上“企业阶梯”。

“要开很长的会啊！我现在还是会接触这块，它不是我最喜欢做的部分，但我可以做。不过一直往上爬，爬得越高这部分要做得越多，现在还是属于我可以接受的位置，我没有多想往上爬。（需要评估同事吗？）不用，这部分跟（台长）菁云说了，由她做比较好。我不想烦那块，想把注意力和精神放在我比较能应付的工作上。”

至于跟其他DJ的相处模式则保持不变，刘伟龙说：“我没有想这么多！我觉得还是会像我们之前的相处和工作模式，而且我们向来不分辈分，没有所谓上对下啦……无论谁坐这个位置，都想把电台做好，现在只是有这么一个人负责协调。”

“早班Gao Gao”DJ张承尧（左起）、刘伟龙和叶丽梅。（电台脸书）

着重电台发力社媒领域

目前刘伟龙已经着手筹划电台下来半年的活动，包括9月起跑的UFM招牌节目“U选1000”、10月台庆和农历新年的特备企划等。

他透露，8月会开始为迈入第11年的“U选1000”预热，节目形式将跟往年有所不同。除了电台的节目和活动之外，他会着重发力社交媒体领域，“之前大家比较分身乏术，我们有点忽略掉这一块，接下了会主力开拓和经营社媒。”

随着工作量的增加，留给自己的时间想必会相应减少。不过刘伟龙说，会尽量确保工作与生活取得平衡，“如果一直往前冲，没有太多自己的时间，应该做不久，还是要考虑持续性。”