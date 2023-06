闪电侠蜘蛛侠变形金刚 展开多角战

今年的年中学校假期电影出现“闪电侠”“蜘蛛侠”和“变形金刚”的多角战。继迪士尼的《小美人鱼》(The Little Mermaid)抢先进驻学校假期档电影之后,动画片《蜘蛛侠:穿越新宇宙》(Spider-Man: Across The Spider-Verse)在6月1日、《变形金刚:万兽崛起》(Transformers: Rise Of The Beasts)在6月8日、《闪电侠》(The Flash)在6月14日推出。虽然三部大片都间隔一周推出,不过也出现抢夺放映影院的情况,因为好莱坞大片的放映都长达好几周。

黑人演美人鱼、蜘蛛侠

5月25日推出的《小美人鱼》全球票房累积近2亿美元(约2.7亿新元),堪称如鱼得水。烂番茄观众评分高达95%,绝对会是今夏票房强片之一,相信也给接下来的大片注入强心剂,何况《蜘蛛侠:穿越新宇宙》已在烂番茄专业影评的评分拥有95%的新鲜度。

《小美人鱼》由哈莉贝瑞演出。(迪士尼提供)

《小美人鱼》的美人鱼爱丽儿由黑人女星Halle Bailey(哈莉贝瑞)演出,美人鱼肤色由白变黑,曾一度引起网友的讨伐,然而票房逆流而上,《蜘蛛侠:穿越新宇宙》的主角蜘蛛侠也是黑人,堪称这个假期是“黑色”当道。黑人蜘蛛侠到多元宇宙冒险,最大卖点是片中出现许多的蜘蛛侠,还包括萌萌哒的猫蜘蛛侠。

动画片《蜘蛛侠:穿越新宇宙》的主角蜘蛛侠是黑人。(互联网)

杨紫琼为喷火雌鹰配音

《变形金刚:万兽崛起》刻画来自布鲁克林的女考古学家(Dominique Fishback,多米尼克菲什巴克饰)与为弟弟医药费忧愁的军人(Anthony Ramos,安东尼拉莫斯饰))卷入一场三个变形金刚派系——巨无霸、原始兽和龙头部队的古老冲突。电影中让敌人侦查不到自己的幻影(Mirage)活泼鬼马,外形是金刚的英勇无比“擎天圣”,都很瞩目。

本届奥斯卡影后杨紫琼为巨无霸变形金刚中的“飞箭勇士”配音,尽显角色的果敢坚毅,也很有看点,尤其她的怡保腔英语,对本地观众十分有亲切感。虽然出身打女,杨紫琼私下也有非常温柔与女性化的一面,“飞箭勇士”是一只布满机械羽毛、会喷火的雌鹰,搭配杨紫琼的声音后让人惊艳不已。

《闪电侠》取材 DC漫画的闪电侠故事。(互联网)

看好闪电侠的票房号召力

提到闪电侠,他绝对是 DC漫画的代表人物之一。《闪电侠》男主角Ezra Miller(埃兹拉米勒)因之前在现实生活的种种脱序行为,让不少人对此片持保留态度,但根据美国华纳内部的多轮观众试片,《闪》被评价为继《蝙蝠侠——黑夜骑士》(The Dark Knight)之后,口碑最高的DC电影,所以不能小看闪电侠的票房潜力。

《闪电侠》刻画埃兹拉米勒饰演的巴里利用他的超能力穿越时空,当他试图拯救家人时,无意中改变了未来,他被困在某一个时空中。

《疯狂元素城》是水男孩与火女孩的冒险故事。(迪士尼)

学校假期动画片不能少,除了《蜘蛛侠》,6月15日登场的《疯狂元素城》(Disney and Pixar’s Elemental)是迪士尼与皮克斯推出的动画,诠释水男孩与火女孩的冒险故事。

亚洲电影精彩出击

华语片有台湾女星Ella(陈嘉桦)与饶舌歌手瘦子的《速命道》,两人演出医生与救护车司机,刘德华也客串性格复杂的赛车手。韩片有马东石的《犯罪都市3》,日片有2023年康城影展夺最佳剧本奖的《怪物》,由是枝裕和所导,“阿信”田中裕子客串演出小学校长,是一个活在愧疚中的老妇。