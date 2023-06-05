杨雁雁邀黄经汉吃饭 培养夫妻吵架默契

（综合讯）迪士尼奇幻美剧《美生中国人》（也译《美生华人》《西游ABC》，American Born Chinese）目前正在串流平台Disney+播映。此剧邀来多名大咖助阵，包括金马影后杨雁雁、吴彦祖、华裔男星黄经汉等，奥斯卡影后杨紫琼也客串演出，她身穿薄荷色纱质洋装饰演“观世音菩萨”，不只造型抢眼，还有许多幽默的台词。

首闯好莱坞的杨雁雁和来自本地的男星黄经汉搭档演夫妻，她接受台湾媒体访问时透露自己在剧中是贤妻严母，盼望丈夫黄经汉、儿子王班可以有一番事业，为此时常严格督促对方。杨雁雁自认角色是态度开明的家庭主妇，“我不会轻易妥协，小孩该念书就去念书，不能偷懒。”

杨雁雁在《美生中国人》演平凡的家庭主妇。（互联网）

首次进军好莱坞，杨雁雁做足准备功夫，除了展现流利的英语，为了和黄经汉、王班演来更像一家人，她特地邀请他们一起共进晚餐，她说：“既然要演一家人，彼此一定要有熟悉感。我与黄经汉开拍前常常会相约，也要饰演我们儿子的演员王班一起来共进晚餐，虽然他觉得很尴尬，但我一定要他来，这样才是一家人啊！”

除了科幻剧情，《美生中国人》很多片段都能引起华人家庭共鸣，例如黄经汉要喜欢足球的王班不要参加太多活动，好好读书，杨雁雁不断灌输儿子“吃鸡爪对身体好”，让习惯美式饮食的孩子很反感。在家庭关系中，黄经汉、杨雁雁总是在吵架，也让剧中的儿子相当沮丧。