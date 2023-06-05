买股票输掉近10万 陈天文曾扛债陷财困

新剧饰演“另类阿窿”，现实生活中的阿窿，陈天文形容为“变相的吸血鬼”。他分享年轻时因输股票陷财务危机“拉紧腰带努力做工，花了几年才成功还完债。”

陈天文在目前播映的《送餐英雄》里饰演阿窿钱哥，但这个阿窿的人设不但没有凶神恶煞，相反比较搞笑，“阿窿本来就不是一个正面形象，加上这部剧的题材比较沉重，所以和监制讨论后，希望整部剧里有一些桥段让观众‘比较轻松’，才会把这个阿窿的性格设计成外表上看起来很凶，但其实是个很搞笑的人物。”

指阿窿“变相吸血鬼”

对于现实生活中的阿窿，陈天文形容为“变相的吸血鬼”，“因为比如说他们借你10新元，下个月就要跟你收12新元，如果你没办法还清，每个月的利息就会越加越多，就像滚雪球那样越滚越大，没办法还清。当一个人真的面临财务危机时，其实可以向政府申请一些津贴。”

天文也表示：“每一个人应该学会节约，且要有储蓄的习惯，未雨绸缪。另外，要根据自己的经济能力消费，不要花‘未来钱’，就是用信用卡去买一些没必要的奢侈品，而这些钱其实是你下个月的薪水。”

如果身边有人有经济上的困难，会提供怎样的帮助？

“年轻时确实有遇过别人跟我借钱，当时我就直接把钱给他们，帮助他们渡过难关，其实数目也不大，之后也没有要他们还。”现在呢？他笑说现在自己的经济都“有困难了”，“因为现在我自己有一个家，也有了孩子，所以在花费上会比较节省。”

努力接戏 花数年还债

天文也分享自己年轻时确实有遇过真正的经济危机，“当时手痒去买股票，结果输掉了近10万新元，所以只能拉紧腰带努力做工。好在当时很幸运，刚好需要去中国拍戏，那几年在中国拍戏也有额外津贴，所以就能把在新加坡领到的薪水存起来以慢慢还债。最后花了几年才成功还完债。”经过这次教训，天文表示再也没有碰过股票。

剧中亲写书法 不忘搞笑

剧里天文也常常写书法，但字体不但写得不太端正，还会写错字，甚至因“雷”难写改成用画的，闹出不少搞笑桥段，天文表示自己其实也不会写书法，“戏里看到的那些书法其实就是我亲手写的，之前有想过要学，但因为工作时间不定，所以没办法很规律地去上课以及练习，之后也就不了了之。”

天文目前在忙着拍摄英语长寿剧《阳光总在风雨后》（Sunny Side Up），“预计会在今年年底杀青。我们这部剧也会在美国播映。”

当被问道是否因此有机会到美国拍摄或宣传时，天文表示希望有机会。