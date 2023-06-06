一年半没新作播出 黄俊雄：不见得是坏事

黄俊雄的上一个作品是2021年12月落幕的长寿剧《邻里帮》。他在2022年没有新作，同年7月去了美国一趟，在纽约电影学院上了一个月的演技课；2023年7月，他的全新8频道长寿剧《只此一家》将播出。

从《邻里帮》到《只此一家》，黄俊雄为什么让他的粉丝等了一年半？他受访时说，一年前原本接了一部戏，但后来没有拍成，眼见有空档就去纽约上课，“上课回来后，正好没有casting（选角），公司也想多用新人。也不只是我，有艺人的戏拍得多，有艺人拍得少一点。”

他继而说，入行18年来，戏拍得密集，“去年有空档，让我可以去进修，获得新启发，这不见得是坏事，我在空档期可以‘呼吸’，其实蛮好的。”

隔了一阵子推出新作，又喝过洋墨水，观众会期待看到不一样的黄俊雄。对此，黄俊雄说压力不大，不想太多，以享受演出为主，“观众有什么期待，不是由我来说，但我活着也不是为了去满足别人的期待。观众期待我是好事，我对自己也有期待。不过，我只上了一个月的课，虽然有新的领悟，但不至于人都变了。”

再次入组长寿剧的他指出，《只此一家》的故事线比《邻里帮》多，众演员可分工合作，较可取得生活与工作之间的平衡。

自称OCD受不了鬈发

他在《只此一家》扮演室内设计师，顶着一头鬈发，为人随性，不按牌理出牌，行为有些古怪，若有事想不通，就会躲进壁橱里思考。

鬈发造型有助入戏，但黄俊雄称自己有OCD（强迫症），受不了乱乱的鬈发，“我的头发是自然鬈，一向来会烫直，比较整齐好打理。我现在每天起床，头发变成爆炸头，有点难以想象一整年都会这样。”

黄俊雄（左）和雅慧在剧中有感情戏。（曾美玲摄）

黄俊雄和雅慧在剧中有感情戏，男有意女无情，女有意时，男又质疑。不过，两人并非全实虐恋，而是偏可爱的爱情线。黄俊雄打趣说：“所以我和雅慧须要扮可爱，角色年龄跟我们的实际年龄差一点点，没有差很多哦……”

程家颉再演华语剧 下功夫证明自己

程家颉的第一部华语剧是哇哇映画的《哇到宝》，当时的演出获得观众青睐。剧集落幕后，他曾告诉记者，不知道自己还有没有机会演华语剧。《只此一家》是他的第二部华语剧，饰演的是男女主角郑惠玉和黄炯耀的儿子，戏份吃重。

华语对白不是他的强项。剧集开拍第一个月，他每夜背剧本背到凌晨，死记每个字和停顿点，步入第二个月渐入佳境，放下死背，趋向让演技和对白自然流露。

程家颉自《哇到宝》后再演华语剧。（取自艺人IG）

程家颉不是演乖乖仔。戏中，他的妻子出轨，他为了预购组屋隐忍被戴绿帽，久而久之心理扭曲，视金钱为“钞”能力。他说：“这个角色不容易演，压力很大。我是这部戏中少数的非新传媒艺人，所以觉得须要更下功夫，证明自己。”

他诠释一场情绪激动的戏时，双手握拳，捶打地面，却用力过度，“我的手指肿到看不到关节了，拍完后去看中医针灸。”

想加入芳榕的粉丝会

《只此一家》的演员中，程家颉最兴奋能跟郑惠玉和芳榕合作，“从小看到阿姐的戏，看到她本人时，有一种被‘电’到的感觉。阿姐很可爱，她说，我有点像她的大儿子。戏里戏外都能称呼她‘妈妈’。”

至于芳榕，程家颉坦言是她的粉丝，很欣赏对方的演技。他透露，几年前答应演出一部英语戏，是因为芳榕是演员之一，无奈当时没机会同场，这回如愿以偿。他说：“如果她成立粉丝会，我一定加入！”

程家颉主演的5频道长寿剧“Sunny Side Up”（SSU）热播中，这意味着，他由7月起有两部长剧播出。他说，SSU剧组储备了三至四个月的戏，他的重大戏份在2022年12月完成，现在主要拍《只此一家》，偶尔回SSU拍几场戏，并不会蜡烛两头烧。