许志安“向前看” 7月1日狮城开唱

（综合讯）已婚香港歌手许志安2019年爆出德士上热吻黄心颖风波，“安心事件”轰动一时，两人的演艺事业和形象都严重受挫。如今许志安已复出，黄心颖也回归演艺圈发新歌，两人的生活都展开了新的一页。

许志安2022年加盟环球唱片全面复出，先后推出两首新歌《人与人之间》和《不枉》，并刚完成美国两场演唱会。他星期六（6月3日）参与无线慈善节目《万众同心公益金》演出，被问知不知道黄心颖近日再出新歌，淡定地说：“有看到新闻，不过这些事不回应了，最重要是向前看，做好自己”。

许志安上一次在红馆办演唱会是2015年，近日网上有粉丝留言希望他在香港开唱，他说看到留言很开心，唱片公司也有计划，但未申请。“我自己也很期待，等我再准备充足一点，最快明年。”

刚从美国返港的他，谈到美国开唱反应理想，坦言很开心：“好久没唱超过两个小时这么长，观众给我的反应最珍贵，他们跟我合唱，又以手机灯光为我打气，给我很大动力。”

太太郑秀文早前感染冠病，许志安透露，郑秀文在他美国最后一场演出之前确诊，为免他担心，影响演出心情，在他完成演出后才告知。他说：“演出结束后，我立刻回来，我们没有刻意隔离，我每天检测都是一条线。其实我没有中过，美国之行最担心会染疫影响演出，天天留在酒店健身房和叫外卖。”

郑秀文将于7月在红馆举行演唱会，许志安说会全力支持。会不会上台合唱？“暂时没想过，不过这段时间外佣要回乡，我要为两只猫留在家中做猫奴，还要做家务。”

郑秀文红馆开唱之前，许志安会先到新加坡演出。他将于7月1日在滨海湾金沙开唱，除了新歌，也会带来大家熟悉的歌曲，包括《情人甲》《其实你心里有没有我》《上弦月》《男人最痛》等。

许志安“Human Live”演唱会

日期：2023年7月1日（星期六）

时间：晚上8时

地点：滨海湾金沙会展中心Sands Grand Ballroom

票价：$88、$128、$168、$228、$328（VIP）（未包括$4行政费）

《联合早报》、zaobao.sg、《优1周》和UFM100.3是演唱会指定宣传媒体。