《中国好声音2023》定档海报曝光 周华健、潘玮柏、薛之谦和刘宪华出任导师

中国大陆励志专业音乐评论节目《中国好声音2023》（简称《好声音2023》）的定档海报6月5日（星期一）曝光，根据海报，新一季的导师分别是周华健、薛之谦、潘玮柏和刘宪华，节目将在7月21日于浙江卫视首播。

新一季《好声音》未正式官宣，但海报抢先曝光。本季节目导师阵容大换血，虽然不见之前网传的乐坛天王天后王菲、林俊杰、刘若英、邓紫棋或鹿晗等，不过《好声音2023》确实迎来了新面孔。全新的导师阵容当中，最资深的周华健曾担任大陆音乐选秀节目《中国好歌曲》两季导师，对于音乐选秀不陌生，加上这位“国民歌王”亲切幽默，有望成为素人选手的首选导师。

潘玮柏这几年频频亮相大陆综艺，曾担任《中国新说唱》《少年说唱企划》《披荆斩棘》等节目的导师以及常驻嘉宾，无论是选秀或综艺想必都能游刃有余。

大陆创作歌手薛之谦唱红《演员》《你还要我怎样》等夯曲，有好几首作品是年轻人的“K歌”必选，这次来到《好声音》应该会受年轻选手欢迎。至于33岁刘宪华虽然是导师阵容中年纪最轻的，但这位有实力有颜值的“音乐才子”精通小提琴、钢琴等乐器还兼具唱跳实力，相信将跟薛之谦一样成为不少年轻选手的导师人选。

《好声音》2012年推出至今为华语乐坛发掘了周深、张碧晨、吉克隽逸等实力唱将，虽然节目的造星能力不及早期，但《好声音》依然是大陆备受瞩目的音乐王牌节目之一。实际上，这档节目一路走来面对不少挑战，曾因版权改名《中国新歌声》，随着版权之争落幕改回《中国好声音》；与此同时，大陆各大平台过去几年纷纷打造音乐节目，《好声音》为了抓住观众的眼球，除了力邀人气实力兼具的明星导师助阵，每一年不断创新以及提升赛制玩法。

据悉，《好声音2023》的海选活动正在大陆各城市如火如荼进行，根据之前消息，本季节目除了以往的“纯唱舞台”，还将新增“唱跳赛道”。