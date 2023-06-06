李圣杰本地首办个人演唱会 门票7日优先发售

（本地讯）准备好体验台湾实力派歌手李圣杰激动人心的声音了吗？被媒体封为情歌王子的他，9月将在本地举办首场个人演唱会。

这位广受赞誉的创作歌手，以嗓音和台风闻名。5月下旬，他才在云顶举办了2场满座的演唱会，尤其首场演出门票在不到一个小时内就被抢购一空。

演唱会上，他将场地变成了大型现场卡拉OK。1万1000名观众几乎每首歌都跟着歌手一起嗨唱，并且被他强大的嗓音和舞台形象深深折服。李圣杰承诺在演唱会上，带领大家踏上他个人的唱片旅程。从首张专辑《冷咖啡Cold Coffee》到《痴心绝对》《手放开》《最近》《你那么爱她》等流行一时的歌曲，他的代表作总能引起歌迷共鸣。

李圣杰在每一个音符里注入真挚的情感和丰富的才华。歌迷可以预期在现场感受到他满满的能量和激情。

李圣杰新加坡首场个人演唱会

日期：9月17日晚上8时

地点：名胜世界宴会厅

票价：$228、$188、$168、$138、$118、$98、$78（价格不含SISTIC费用）

售票：6月7日上午10时在trip.com优先售卖；

6月8日上午10时Singtel平台发售（第二优先销售）；