诠释《送餐英雄》生离死别戏 金银姬感触良多

描绘疫情阻断措施时期的本地剧《送餐英雄》迈入结局，星期四（8日）在8频道将播出“婆孙”金银姬和许瑞奇面临生离死别的戏。

《联合早报》联系金姐谈这场戏。她说，一开始不知道角色将“领便当”。她说：“我知道后，就跟剧组说‘过了年才拍’，毕竟年纪大了，已不太想演死亡的戏。”

金姐躺在病床上演出，但拍摄过程没有想象中轻松，因为她得戴着氧气面罩诠释一边喘气、一边跟孙子视讯通话的情节。拍摄期间，金姐有感自己有一天也会面临死亡，顿时感触良多。

金银姬（左）和许瑞奇首次合作，饰演婆孙。（新传媒提供）

金姐说，疫情让她领悟到，做人要懂得包容他人，宽宏大量，要更善良待人，“疫情实在难以想象，以前从没想过有一天要出门都难。不管怎样，活着就好了。很感谢医护、制服团体、送餐员等的付出啊，回想起来很感动。”

“孙子”爱吃葱 长相惹人疼

金姐首次跟许瑞奇合作，不过《你的世界我们懂》的“妈妈”黄碧仁曾在金姐面前提起“儿子”。金姐说：“碧仁说瑞奇很可爱。跟他合作很开心，他的长相惹人疼啊。演我孙子的演员，我都是用心疼的。”金姐知道许瑞奇喜欢吃葱后，带了一大袋自家韩国泡菜葱送他。

金姐忆述，许瑞奇拍摄哭戏时，因临演NG数次，哭了又哭，“临演讲错对白，我的‘孙子’哭了十多遍，看得我心痛得不得了啊，心想他怎么办，会哭到累的。”

许瑞奇：金姐是每一个演员的阿嫲

忙于新剧拍摄的许瑞奇，透过短信回复记者的问题。剧中的他因为被隔离，无法见到婆婆最后一面而泪崩。他说：“那场戏，我从酒店房间跑出来，然后又被抓回去，全程是一个镜头，但拍了几个小时。拍完觉得好累啊。”

他觉得跟金姐对戏很舒服，“戏一开拍后，我们的默契自然而然地来。我觉得啊，金姐是每一个演员的阿嫲。跟她演戏，非常容易进入状态。”

许瑞奇5月中在《送餐英雄》活动上曾告诉记者，他的亲奶奶已过世，有时会想念跟奶奶相处的时光，跟金姐合作，让他重温了跟奶奶相处的感觉。

《送餐英雄》才十集，但观众反应不错。对此，许瑞奇说：“听很多人说，这部戏是一个有意义的作品，让他们回想起疫情期间大家经历的事，有些人想到了他们的亲戚。”

胡煜诗表现获赞

除了婆孙戏，由胡煜诗诠释的脑性麻痹症病患角色也获得好评。有数名观众到新传媒社交平台和胡煜诗的社媒留言，赞许她的演出牵动人心，他们会为角色感到心疼，也看得出胡煜诗下了很多功夫演出。

胡煜诗曾告诉记者，为了更好地诠释角色，她随剧组到一名脑性麻痹症女患者的家了解对方的饮食起居；剧集开拍前，她也用了两周适应用电动轮椅代步。