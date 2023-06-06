发哥《别叫我赌神》7月登陆狮城

“赌神”延续篇来了？事隔五年，发哥周润发的新片《别叫我赌神》7月登陆狮城。

由潘耀明执导，周润发、袁咏仪领衔的新片《别叫我赌神》2019年已拍完，如今姗姗来迟，7月6日登上本地戏院。

据了解，发哥上一部在本地放映的电影是《无双》，一晃已经五年。

《别叫我赌神》，单看片名会以为是赌神电影延续篇，毕竟发哥当年饰演的《赌神》电影系列已成为影坛经典，《别》片会勾起发哥当年“赌神”潇洒身影的回忆杀吗？

记者向本地片商了解，才查悉《别》片虽以赌博为主题，却不属于“赌神”故事的赌片，发哥过往在《赌神》电影中爱吃巧克力、在赌桌上摸戒指的小动作，《别》当然也不会有，《别》里的发哥形象落魄，与“走路有风”的赌神“高进”是两个世界截然不同的人。

也因此，预告片在网上一推出，已有电影讲评人质疑，原本片名为《骄阳岁月》的《别叫我赌神》意图“消费”赌神回忆杀；当然，也有网友为发哥缓颊，认为他答应接拍的电影，加上是庄文强编剧的电影（作品有《无间道》《窃听风云》《无双》等》）必定具备素质保证。

据电影资料,《别》的故事讲述发哥所饰演吊儿郎当的“吹水辉”答应暂时照顾昔日恋人（袁咏仪饰）的儿子，但原来对方就是他的亲儿子，而且患有自闭症……全片带出浓浓父子情，人物关系布局令人联想到发哥当年与张艾嘉那部感人肺腑的《阿郎的故事》。

发哥演绎的《赌神》是影坛经典角色。 （互联网）

发哥“赌神”片狮城吸金力强

记者跟片商搜集资料，粗略估计，发哥拍过叱咤影坛的“赌片”，包括在《赌侠》最后几分钟“惊鸿一瞥”的特别客串，算一算发哥也“赌”了6部，早期就有《赌神》1及2，之后就是《赌城风云》系列（第1至第3集）。

论本地票房，据查，最早的《赌神》吸金140万，之后发哥拍的《赌城》系列，票房介于180万至230万之间，吸金能力挺强。