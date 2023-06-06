路见周董广告牌 李琳琳认错“老公”

星二代姜卓文爆星妈李琳琳糗事：她误将周杰伦当成我爸。

姜卓文是武打明星姜大卫与李琳琳爱子，现年27岁，浓眉凤眼，笑起来嘴角往上扬，一脸阳光，外形神似年轻时的姜大卫。

姜卓文的叔叔——大导演尔冬升，就曾向媒体透露见到周杰伦本人时，觉得周董完全就是姜大卫的“年轻版本”，更搞笑的爆料是，姜卓文在接受《新明日报》专访时，竟揶揄慈母“蒙查查”误将周董认作他“爸”。

姜卓文（左）与姜大卫。（取自互联网）

姜卓文笑说：“当时我爸在中国拍电影，我们在沿途见到一个巨大的广告板，我妈（李琳琳）忽然就开口问我爸：‘你几时拍的广告？’我爸回她‘这个人都不是我啊！’”

姜卓文当年只有九岁，当时巨大广告板上的明星就是周杰伦，“你看，他们（姜大卫与周杰伦）相似的程度，居然会连我妈都搞错！”

李琳琳（左）与姜卓文。（取自互联网）

受访时，姜卓文给人的感觉很爽朗、爱开父母玩笑，这个姜家小儿子毕业于美国萨凡纳艺术设计学院，凭香港Viu《全民造星II》出道，在香港拍了电视剧《太平文身店》《青春不要脸》等，自从拍了电影《梅艳芳传奇》后真正爱上演艺工作，他也是歌手，爱弹吉他唱歌，记者打趣问，来自演艺世家的他会否在星途发展上比一般年轻人占优势？

“的确，我的家人就是我的优势，人家因为我父母而注意到我，但只是一个起点，最终要靠的还是自己。”姜卓文说。

姜卓文决意闯娱乐圈，除了父母亲，叔伯亲戚（尔冬升、秦沛）可有给他什么嘱咐？

“很肯定跟你说没有！我爸（姜大卫）说过，‘戏是没得教的，它是一种feel（感觉）。”

姜卓文透露父亲告诉他：“爸爸年轻时为什么会被大导演（张彻）看中是有一段故事的，我爸刚开始当人家的替身，但每次当拍摄镜头一喊cut时，其他龙虎武师都走开，只有我爸会凑近回放机看看自己的表现，此举看在张彻眼里，觉得我爸对电影充满热忱，就扶持他当上武侠片主角，做什么都要有热情，对吗？”

姜卓文最近刚拍完一部警匪片，说来也凑巧：“我去试镜，试镜成功之后，才发现该片的电影监制是我叔叔（尔冬升）。”

拍电影乐于与父亲同台结缘吗？“我们父子档拍过广告，好笑的是，这部电影我爸爸也有演，但没对手戏，不过也算是‘父子’同台。”

儿时看父戏被吓哭

在姜卓文眼中，父亲是传奇巨星，“他好厉害，当年拍《报仇》才24岁就拿到亚洲影帝，还有我最爱看他领衔的《十三太保》，我记得当中有一场戏，他从很高的城堡一跃而下，你知道吗？他当时并没有吊钢丝，就这样跳下来！”令他哭到不行，是看到《十》片中的“李存孝”（姜大卫饰）被“五马分尸”的戏，“吓得哭起来，那一年我在加拿大，才三岁（你以为父亲‘死掉？’）哈哈，他就坐在我身边，但我还是很害怕很伤心！”

说相似，除了被指五官像“复制人”，姜卓文透露自己与父亲都爱说冷笑话。

由于父亲忙着拍戏，姜卓文与母亲李琳琳在温哥华相处的时间更多，他说：“妈妈是个很温暖的人，懂得关心他人，而且是个非常好的聆听者，我觉得自己的性格受她影响不少。”

尽管热爱演艺工作，但疫情期间出现很多变数，姜卓文说，他也在一间会所当厨师，烹煮中西餐，这名星二代说，他不具任何包袱，只要自己感兴趣的路，他都乐意去闯。