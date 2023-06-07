“贼二代” 爱恨纠缠 “贼王”吴岱融坏出新高度

隐门

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集结惊悚、悬疑、黑暗和人性的无线新剧《隐门》5月29日首播，由王心慰监制，视帝陈展鹏、花旦黄智雯、汤洛雯、吴岱融和刘佩玥等主演。据悉这部剧以“一代贼王”叶继欢的生平为蓝本，饰演“贼王”的是63岁的吴岱融。

剧名语带双关，用广东话来念与“隐瞒”同音，故事除了讲述“贼王”叶啸天的故事，也以一众“贼二代”千丝万缕的关系为主线。曾当护士的全职妈妈张心月（黄智雯饰）原名叶敏敏，8岁目睹父亲叶啸天持械打劫金店，父亲被捕判监36年，叶敏敏事后改名换姓隐瞒身世，嫁给殷昊然（黄子恒饰）婚后相夫教子。

叶啸天（吴岱融饰）多年后出狱欲重操旧业，他认出女儿后向她勒索巨款，与此同时张心月与这起陈年劫案的共犯之子庄子乔（陈展鹏饰）重遇，几人再次有了交集。另一边厢，警长杨忻晓（汤洛雯饰）负责调查叶啸天，原来她是当年劫案死者的女儿。

当殷昊然得知太太是贼王之后，不满多年被蒙在鼓里，加上被叶啸天勒索等原因便提出离婚，怎料他不久之后在独自出海游泳时溺毙；由于他去世前增加保险金额度，庄子乔怀疑殷昊然的死不是意外。向来对媳妇诸多不满的殷母（卢宛茵饰）也对张心月有所怀疑，因此向杨忻晓求助……几人能否从命运的轮回中找到那扇隐蔽的门，重见出路？

黄智雯的角色有突破

先说说角色。过去经常饰演精英，满满正能量角色的黄智雯，这次的角色有突破。她饰演的张心月怕事软弱，对父亲又怕又恨，因长期身心受压迫患上精神分裂。黄智雯接受港媒访问时说，《隐门》是她从影以来演过最沉郁的角色，每天都有很多撕心裂肺和崩溃的戏份，拍摄时因入戏太深一度迷失自我，无法抽离角色，每晚发噩梦且陷入严重抑郁的氛围当中。剧中有不少重口味的场面，让她最难忘的是被吴岱融扯头发、掐颈，以及在地上被拖着走的几场戏。

吴岱融（右）宝刀未老，剧中与陈展鹏（左）有不少动作场面。（TVB提供）

状态大勇的陈展鹏饰演的保险调查员庄子乔细心谨慎，重情重义。除了黄智雯之外，他在戏里也难逃被吴岱融殴打，当中有一幕两人从街头打到街尾，还有一场陈展鹏连挨十多个巴掌的戏。

暴戾主角让人不寒而栗

吴岱融在2015年无线剧《巨轮II》中饰演的“鹫哥”占有欲强，冷血又奸到出汁，戏里试图强奸养女，甚至杀人，无恶不作；据说吴岱融在《隐门》更“坏”出了新高度，饰演的大反派叶啸天人如其名，丧尽天良。

这是监制王心慰继《巨轮II》《黄金有罪》之后再度与吴岱融合作，王心慰笑说，这次是特地为吴岱融量身打造叶啸天这个角色，“之前他拍《巨轮II》的表现超出我的预期，一直觉得他有潜质再爆发（演技）。”

前两集《隐门》，无论是1990年代行劫案或是出狱后勒索女儿要钱，叶啸天的狠样和暴行会让观众不寒而栗。根据宣传片段，他有箍颈、推人撞墙和连环掌掴的戏；原本有一幕他在牢中发狂咬断一名囚犯耳朵的戏，因尺度关系被删剪。

剧中汤洛雯（右）饰演警长，负责调查吴岱融饰演的“贼王”叶啸天（中）。（TVB提供）

正在无线翡翠台黄金档晚上9时半播出的《一舞倾城》5月中首播，在港首周收视19.7点，第二周收视微跌至19.1。有一说是《一舞》口味重、尺度大，不适合全家大小观看，因此影响收视成绩。

看了五集《隐门》，这部剧走的是另一种路线的重口味，吴岱融在剧中的角色易怒躁狂，动不动发飙怒吼，拳打脚踢呼巴掌，一言不合就挥刀刺人，甚至讲太多脏话而被消音处理，总而言之，隔着屏幕都能感受到他的戾气。

《隐门》同样非一部合家共赏的电视剧，难免会流失部分观众，就不知道陈展鹏这位“收视福将”是否能助《隐门》实现收视逆袭？