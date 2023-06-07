《锦心似玉》无预警停播 观众骂翻：太随心所欲

由钟汉良和谭松韵主演的中国剧《锦心似玉》，在8频道播出到第23集后毫无预警地更改播出时间，不知情的观众纷纷向《联合早报》热线栏目《观众大声说》表达不满。

新传媒在回复本报的询问时说：“基于节目时间更动，《锦心似玉》将改在每逢星期天下午3时30分到4时30分播出，观众也可以通过meWatch观看该剧。我们对造成不便感到抱歉，并希望观众可以谅解。”但据查，当天的电视节目表并没有《锦心似玉》，meWatch上也只更新到第23集。



《锦心似玉》原本被安排在每逢星期天中午12时到下午2时播出，但在6月4日却改为播出新传媒旧剧《活下去》。许多观众扑了个空等不到《锦心似玉》，纷纷在《观众大声说》留言抗议。



观众（XXX202）说：“《锦心似玉》虽是重播剧，但也不应该没头没尾地突然换成《活下去》。相信这不是第一次如此随意更换剧集，为何如此随心所欲？”



Ms Chan（XXX793）则说：“《锦心似玉》播到一半突然改播另一部电视剧，没有很好的理由就撤换，我希望电视台可以顾及观众的感受，不能高兴就换剧，实在让人很不舒服。”



读者（XXX908）也表示不满：“《锦心似玉》停播换成另一部本地好几年前的旧剧，真是大煞风景。请问新传媒为什么这么突然停播《锦心似玉》这部好剧呀？”

吴太太（XXX020）说，《 锦心似玉》还未播完，8频道没头没尾就突然间换成陈汉玮主演的本地剧《 活下去 》，很纳闷。还好星和视界的娱家戏剧（星和Ch855）每周二到四晚上也播出《 锦心似玉》 ，观众还有其他选择。