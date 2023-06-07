陈之财陈熙父子游台湾 向云陈一心没得去

陈熙9月将飞英国深造，陈之财把握时间与儿子到台湾旅行一星期，太太向云和女儿陈一心却没随行。陈之财接受《联合早报》电访时说，他认为这样的父子游很重要，“我们能百分百拥有相处的时间。”

向云和女儿陈一心没得去，她们是否抗议？陈之财说，身为父亲当然希望能一家人一起出游，但是妻女目前忙着拍戏，所以无法同行。不过，他已买好机票，一家人将在12月飞到英国和陈熙团聚过圣诞。

虽然不是第一次和爸爸单独旅行，但陈熙说这次台湾之旅是爸爸炮制的惊喜，“我们说过要一起旅行好几次，却一直没有行动。我之前从日本回来，爸爸说：走，我们去台湾。我和爸爸的旅游习惯一样，我们喜欢大自然，喜欢看风景。”

父子俩异口同声说，太鲁阁国家公园的峡谷和山崖让他们敬畏大自然的鬼斧神工。御风起舞的池上稻禾则宛如“大自然的艺术”，让他们叹为观止。让陈熙印象深刻的，还有和爸爸一起在知本泡温泉。他害羞笑说：“有点别扭，但也挺好玩的。”

陈之财（左）和儿子陈熙难忘池上稻禾在风中翩翩起舞的样子。（陈熙提供）

他们在启程之前看到新闻报道，知道台风“玛娃”逼近台湾，一度担心台风会影响旅行。陈之财想到之前两次和家人旅行时天不作美，一次遇到北海道60年来最大降雪，另一次则是日本60年来最大台风。他说：“旅行最重要就是平安和运气。”

幸运的是，“玛娃”最后转换方向，让他们旅游时有好天气。陈之财笑说这次台风放过他们，却没想到最惨的是被小黑蚊（台湾铗蠓）叮咬。

住过“鬼屋”还被鸡啼声吵醒

陈之财去过台湾几次，最有趣的回忆来自民宿体验。他这次和儿子住的民宿，一家在水泥厂旁边，另一家则位于一座庙与一座教堂之间，“水泥厂旁的民宿，每天凌晨四五点就有野鸡啼叫，很jialat（糟糕）！”

陈之财（左）和儿子陈熙这趟台湾行到九份旧地重游。（陈之财提供）

此外，他和家人大约18、19年前到台湾旅行时，竟然在墓园里睡了一晚还不知道！那一次他们在夜里抵达九份山顶，虽然周围一片漆黑寂静，但是满天星空，空气凉爽，感觉舒坦。陈之财和陈熙睡了一夜，隔天起个大早，打开民宿大门就看到一排屋顶，好奇地四处逛。

陈之财说：“后来有人跟我们说这些房屋是‘夜总会’，我不以为意，起初以为是晚上很热闹的意思。没想到再问下去，才知道‘夜总会’指的是坟墓，也就是我们民宿外的那些房子！看那些房屋根本不会想到那不是人住的地方。”

虽然一家人没有遇到灵异事件，但得知民宿就在坟墓之中仍不寒而栗，马上换了家住宿。陈熙也还记得这间“鬼屋”，笑言“是个可怕的经验”。

陈熙忧没人陪父喝咖啡

旅行拍照，陈熙笑说：“爸爸好像老花了，把我拍得朦朦的！我把爸爸拍得很帅，但是他拍我，照片中的我却好像是背景。”

虽然“埋怨”陈之财的拍照技术，但这趟旅行却让陈熙收获更多和爸爸的相处时间。

陈熙说：“我从小就喜欢跟在爸爸身边，一直以来也常陪他喝咖啡和运动，我们无所不谈。这次和爸爸旅行，我觉得我已经舍不得（离开家）了。我将到英国一年多，已经开始担心他，担心家里。我去英国没有人跟他la kopi（喝咖啡）怎么办？”

陈熙（右）经常陪伴爸爸陈之财喝咖啡聊天。（陈熙提供）

这个电访正是父子俩一起喝完咖啡后进行的。听到儿子这番话，陈之财欣慰地说：“他是个很贴心的孩子，整天担心我们。我在社媒看到有人留言说当年看我把儿子抱在怀里，现在他长大了，让我感触良多。加上旅行回来沉淀以后，我感觉陈熙不只是我的儿子，现在也是我的朋友和伙伴。”

语毕，他对陈熙说：“可是你也还没长大，我到80岁还是会担心你。”

陈之财也在访问之后传来短信补充：“这次旅游最大的收获是内心的（满足），是父子俩的相处、沟通和家庭的亲情关系。”