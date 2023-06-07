Baby、白鹿粉丝隔空开战 为偶像争当“收视担当”

（综合讯）中国人气综艺节目《奔跑吧》新一季正在播出，本季节目常驻成员与上一季大致相同，包括Angelababy（杨颖、简称Baby）、李晨、白鹿和周深等。

Baby是节目元老之一，制作组日前在社媒却将她的名字打错，引起粉丝不满，此事一度成为热搜话题；另一则热搜则是“有Baby演出的《奔跑吧》收视率屡破新高”，这个说法却引起白鹿粉丝的不满。白鹿的粉丝还指出，白鹿在节目的镜头不太多，但收视率高的镜头都有她，认为白鹿才是节目的“收视担当”。

Baby和白鹿的粉丝为了替偶像争“收视担当”之名，隔空开战，有网友甚至批评对方偶像的样貌，导致有关Baby和白鹿的负评没完没了。

Baby向来人红是非多，有传她在节目录制期间不满出镜少，为此在拍摄现场大发脾气，连白鹿也“遭殃”，不过就不知事件是否属实。

于正力证双姝关系好

双方粉丝越吵越烈，有网民到白鹿经纪人于正的社交平台留言，问“怎看白鹿背刺杨颖？”钓出于正回应：“什么乱七八糟的呀，她们两个关系很好，哪里来的挑拨离间。”

白鹿的经纪人于正（图）指Angelababy和白鹿的关系很好。（取自于正微博）

虽然于正出面扑火，却未能平息干戈。原来有网民翻出他说过旗下艺人“只有学霸，没有文盲”，结果许凯和白鹿的学历被挖出，遭踢爆不是“学霸”，事后有网民冷嘲热讽，建议于正“封嘴当帮忙”。

不过，Baby和白鹿显然没有把是非放在心上。Baby两天前在社媒力推于正的新剧，白鹿星期二（6月6日）则在社媒分享亲笔撰写的鼓励字句，为中国高考生打气。