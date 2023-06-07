马场即将关闭 叶丽梅叹可惜

本地赛马活动即将于明年10月画上句点，政府将收回克兰芝马场，作为住宅及休闲用途。

2024年10月5日的第100届新加坡金杯赛事将是本地的最后一场赛马。

本地赛马活动经历了超过180年，明年10月熄灯，曾在赛马场任职赛马播报员的艺人、前艺人、前电视导演心情五味杂陈。

逾百年赛马活动宣告落幕，叶丽梅昨天（6月6日）向《新明日报》直叹：“可惜啊，马会历史那么久，那里有很多相熟的前同事。”

曾于2004年当上兼职赛马播报员的丽梅，一做就是12年，后来因为希望多花一点时间陪年迈父母，于2016年离开。

马场熄灯，丽梅认为受最大影响的是练马师，“练马师一般学历不高，印象中他们都做了很多年，年纪偏大，碰上这境况，叫他们去哪里找工作？”

骑师或许可去马来西亚赛马，至于赛马播报员何去何从，丽梅认为若年纪不大可转行，从事其他工作。

当年，丽梅是在成为UFM100.3DJ之后，同时在马场兼职，她感恩电台宽容，忆述一天最多可报上七八场，据她印象，她也是本地第一位女性播报员与赛马走位评述员（Race Caller）。

当赛马播报员之前必须接受来自香港的马评家指导，丽梅上了两年课程，她告诉记者，评述赛马视乎场地，1400公尺至1600公尺的跑道费时1分钟，2000公尺则需2分钟。

问起酬劳，丽梅印象中一天可赚400多元，一个月赚数千元外快。

丽梅向记者透露，要当上沿途走位评述员必须具备6大条件：1、不可以有色盲，对马要有“X光眼”；2、记性要好：随时记得住数十匹马儿名字；3、鹰眼：用望眼镜评述赛程，眼力要与马力一样快；4、马儿跑得快，你得够冷静，不能“乱紧张”；5、不能吃螺丝；6、判断力强，绝对不允许出错！

提到当年当上沿途走位评述员，丽梅有点自豪，据她所知，亚洲以中文为媒介提供沿途走位评述的女性少之又少。

梁海强感心酸

曾是电视剧导演的梁海强，于2005年至2017年间在马场出任广播服务部总监，任期长达12年，听闻马场关闸，他叹说：我很心酸，不想看到它熄灯！

海强的职务包括负责监督赛马节目制作（新加坡直播和海外赛马）、广播运营（广播工程，包括通过卫星直播）和StarHub赛马频道的赛马电视节目安排。

他在走马上任时更首次成立中文部，力求物色有知名度、口齿伶俐的男女艺人当马场播报员，由于深具娱乐圈人脉，陈碧凤、叶丽梅与杨信权都是他聘请到马场工作的，碧凤与丽梅是兼职身份，杨信权则担任全职马场播报员。

“我因认识碧凤的夫婿（张龙敏），跟他聊起人手，龙敏就推荐了碧凤……碧凤对赛马并不熟，但也一口答应加入当兼职。”

海强忆述，马场广播部最兴旺的时候，全职员工多达40人，兼职70人，单单赛马日就有多达70人在工作，他们包括马场播报员、马评人、剪辑师、摄影师、监制、导演及技术人员等。

如今马场宣布关闸熄灯，相关人士都得重新谋出路，影响不小，对马场拥有深厚感情的海强内心涌起无限感慨。

前艺人杨信权 当14年全职马场播报员

杨信权当年在电视台备受看好，拍第一部剧就是与阿姐范文芳合作的《缘尽今生》，之后与王沺裁、秦伟、郑文泉和萧一鸣被力捧为“新五虎将”，他拍过重头剧《飞龙五将》《欲望街车》等，2000年约满离开新视后，2009年被马场邀请出任全职赛马播报员，至今已有14年。

赛马场熄灯，杨信权的未来如何规划？《新明日报》记者联系上杨信权，不过，他客气表示不愿受访。

陈碧凤：曾被追问“赌马贴士”

前艺人陈碧凤过去曾担任过马场播报员，回忆起这段经历，陈碧凤告诉记者，自己印象最深刻的是当时工作的地方设在地下层，她说：“每一次去工作都是好几个小时，都是白天进去，出来都是晚上了。”

马场落幕，记者问陈碧凤会不会感到不舍？她说，自己已经离开多年，“我只是觉得很幸运，能有机会在那边工作。”

碧凤于2005年在朋友介绍下到克兰芝马场报马，因为马场设立中文部，需要能说华语的播报员，所以她被录取。报马工作包括介绍马匹品种、赛事，工作时间长，通常她是星期五下午3时到马场报马，直至晚上11时左右才下班……

陈碧凤忆述自己当播报员时，有时在餐馆吃饭时还会被老板追问周末有没有什么“赌马”贴士？陈碧凤无奈笑说：“我虽然在马场工作，但可是我对这些（赌马）真的没有多大兴趣，所以不能给什么建议，给错了怎么办？”