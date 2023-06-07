娱乐吃瓜：SM娱乐与自家艺人为何无法好聚好散？

上班族若对公司不满，最常见的反应就是抱怨个几句，再继续埋头苦干。然而，演艺圈中却有这么一家公司，隔三差五就传出与旗下“职员”撕破脸，甚至闹上法庭。

韩国人气男团“EXO”日前庆祝出道11周年，粉丝好不容易等到成员陆续退伍，以为就此迎来大团圆，没想到等来的却是伯贤（Baekhyun）、XIUMIN（金珉锡）及CHEN（金钟大）与经纪公司SM娱乐爆发合约纠纷的消息。

CHEN（左起）、XIUMIN及伯贤也是“EXO”子团“EXO-CBX”的成员。（互联网）

网民纷纷提问：“又是SM娱乐？”这家公司究竟做了什么，每隔几年就被旗下“职员”控诉，有时甚至不惜一切要告上法庭？不合理的合约、不透明的清算、不重视艺人的身体状况……记者依循过去SM娱乐与自家艺人爆出的纠纷，发现事发的脉络竟相当一致。

一张专辑拿“2分钱”的H.O.T.



H.O.T.由（左起）文熙俊、安胜浩、张佑赫、安七炫及李在元组成。（互联网）

元祖偶像H.O.T.是韩国90年代后期最有代表性的男子团体，然而团体活动却在如日中天的2001年戛然而止。

2001年2月，韩媒爆出SM娱乐与H.O.T.的“奴隶合约”，指SM娱乐压榨成员、抽成比例严苛，成员每张唱片收入只有微薄的20韩元（约2分新元）。李在元（Lee Jae-won）后来在访谈节目《时事对谈》中证实，当时他们的一张专辑卖12000韩元（约12新元），五人可以拿到的酬劳仅100韩元（约1角新元），平均分摊下正是20韩元。据悉，20韩元是正常行情（1500韩元）的1.3%。

约满后，成员们要求提高分红，公司却拒绝协调，双方谈判的立场相差甚远。同年5月，H.O.T.宣布解散。队长文熙俊（Moon Hee-joon）和安七炫（Kangta）继续留在SM娱乐，而张佑赫（Jang Woo Hyuk）、安胜浩（Tony Ahn）和李载沅则离开另组新团“jtL”，发行了首张专辑《龙争虎斗》。讽刺的是，专辑中有一句歌词这么写道：“20韩元的人生，难道你们真的不可怜吗？”

“jtL”专辑第一周销量高达48万张，三人却突然消失在大众眼前，节目录制、宣传接连取消，有传闻指SM娱乐利用关系对他们进行封杀，消息被SM和电视台矢口否认。2004年，三人团宣布解散，五名成员往不同领域发展。一直到2018年，H.O.T.才在节目《无限挑战》上合体。

东方神起的“霸王合约”



（左起）俊秀、有天及在中后来退出东方神起，另组团体“JYJ”。（互联网）

2009年7月，当时红遍全亚洲的东方神起，其中三名成员金在中（Kim Jaejoong）、朴有天（Park Yoochun）和金俊秀（Kim Junsu）以不合理的收益分配为由，向所属的SM娱乐提告。

三人控诉公司与他们签了13年的“霸王合约”，称2009年2月之前，成员通过专辑所得到的收入只有专辑总收入的0.4%到1%。另外，合约也注明如果成员提前解约，必须赔偿公司对东方神起总投资的三倍金额，以及东方神起所有收入的两倍金额，总赔偿金数目高达数千亿韩元（约数亿新元）。

怎料，隔年4月SM娱乐反告三人，要求他们赔偿暂停活动的损失，金额高达22亿韩元（约220万新元）。SM娱乐还向法院申请，禁止JYJ的歌唱活动。两边官司缠斗3年多4个月，一直到2012年11月才达成共同撤销诉讼的协议。

JYJ（左）和东方神起。（互联网）

离开的三人组成团体“JYJ”，而留在SM娱乐的允浩（Yunho）和昌珉（Changmin）继续以东方神起的名义活动，但团体已回不去当年的盛况。

后来有不少媒体评论，JYJ和SM娱乐的那场官司，带给自己的利益远远要少于留给后辈的。韩国公平贸易委员会下令韩国19家娱乐公司修改旗下230名艺人的不公平合约。2015年，“JYJ法”通过，在无正当理由的情况下，电视台不得接受第三方的请求，限制或禁止他人出演节目。

韩庚开启的“归国潮”



韩庚（左）原是Super Junior一员。（互联网）

2009年12月，彼时凭借“Sorry Sorry”开始在亚洲窜红的Super Junior却传出成员解约一事。中国籍成员韩庚以“条约不平等”向法院诉请合约无效。

韩庚通过律师公开合约内的6点不公平条约，包括与合约会延长期效、他必须无条件接受公司安排的工作，如迟到或缺席则需罚款约合2.6万（约5千新元）至58万人民币（约10万新元）不等。收入分配方面，公司规定专辑销量超过5万张，成员才可获分2%利润。首尔中央法院2010年12月宣判韩庚胜诉，解除与SM娱乐的任何关系，后者继续上诉，双方僵持1年后，于2011年9月达成共识，韩庚无需履行与SM娱乐签下的专属合约，双方正式结束合作关系，官司圆满落幕。韩庚自此返回中国大陆发展。

“归国三子”如法炮制前辈的离团方式？

（左起）鹿晗、吴亦凡及黄子韬曾被称为“归国三子”。（互联网）

2014年5月，“EXO”成员吴亦凡（Kris）在EXO演唱会一周前的节骨眼上提出解约，被外批评不负责任，不为团体着想。据悉，吴亦凡提出解约的原因之一是多次表示想尝试演戏，但公司未有安排。

同年10月，鹿晗也循吴亦凡的方式离团，向法院提出与SM娱乐解约。吴亦凡和鹿晗所委任的律师，正是当年为韩庚打官司的律师。两人与SM娱乐的官司缠讼近两年，2016年双方达成和解，意味着直至2022年，吴亦凡和鹿晗持续与前东家进行盈利分成。

黄子韬2015年4月透过父亲表示要解约退团，随即回到中国大陆单飞。同年8月他递交起诉书，申请与SM娱乐的专属艺人合约无效。与此同时，SM娱乐也在中国起诉黄子韬。双方对彼此的控诉都没有成功。

鲁敏宇：“SM通过各种途径封杀我”

鲁敏宇近年转战戏剧圈，右图为韩剧《检法男女2》的剧照。（取自艺人IG、互联网）

2015年11月，鲁敏宇（No Min-woo）向前经纪公司SM娱乐提起损害赔偿诉讼，称自己签订了奴隶契约，索赔1亿韩元（约10万新元）。

当时鲁敏宇对外表示：“从2004年作为Trax一员出道到2006年退出Trax，SM未履行经纪职责，甚至在退出SM后向其他制作人施压封杀我。 当时我按照SM的要求延长合约，实际签约时间长达17年，并要求我向公司出让作词作曲的音乐作品版权10年，我签下如此不合理的合约却没得到任何相应的酬劳。 我是一名吉他手，却在与SM签约期间作为演员活动。 退出Trax后，SM又通过各种途径封杀我，让我身心受创，才提出精神损失费。”

历经1年官司诉讼，他因证据不足而被判败诉。

焦点转回2023年，SM娱乐称将提供EXO三子结算纪录，但前提是对方不能外泄资料，更强调“单方面通报无法解除合约”。三人的律师反击，称SM娱乐“情感勒索”当时正在服兵役的伯贤续约，“你签约，其他成员才能拿到这些签约金。”双方的法律攻防战你来我往，持续进行中。

利益在前，曾经关系紧密的公司与艺人是否只剩下对簿公堂的唏嘘结局？