渔民之子卷入宗教、政界斗争

天堂来的男孩

Boy From Heaven(PG)

娱乐性★★★☆/艺术性★★☆

故事:淳朴的渔民之子亚当,幸运地考入开罗享有盛誉的爱资哈尔大学(Al-Azhar University),这里是逊尼派伊斯兰教势力的中心。开学不久,担任学校负责人的大伊玛目突然去世。随后,亚当发现自己不知不觉地被卷入该国宗教和政治精英间无情的权力斗争之中。

短评:这部由瑞典、法国、芬兰和丹麦联制的电影,借由小人物亚当的际遇,展现出宗教界的“奇观”,此外也揭示学术界与政界蚕食宗教思想所引发的权力斗争。影片从一起谋杀案开始之后,剧情就密布着悬疑,有谍对谍的氛围,亚当如何在这场恐怖的斗争中存活,让人频为他捏把冷汗。

看到片尾,感慨伟大先知的生与死已不再重要了,各怀鬼胎的人一起合作才是重点,小人物在势力争斗中得随波逐流,还是保有初心,值得玩味。

现实中的爱资哈尔大学是位于埃及开罗市区的伊斯兰学府,是埃及授予学位的最古老大学,也是世界上最早的大学之一。本片获得2022年康城影展最佳剧本奖,由瑞典导演Tarik Saleh(塔里克萨利赫)所导,以色列出生的Tawfeek Barhom(塔菲克伯罕)饰演亚当。(阿拉伯语对白,不附中文字幕)

《一个人的朝圣》的吉姆布劳德本特,边走边思考人生。(邵氏机构提供)

一个人的朝圣

The Unlikely Pilgrimage Of Harold Fry(PG13)

期待指数★★★☆

故事:哈罗德弗莱(Jim Broadbent,吉姆布劳德本特饰)收到20年未见的好友奎妮(Linda Bassett,琳达贝赛饰)的一封信,奎妮患有癌症,写信告别。震惊与悲痛之余,哈罗德回信给她。在将信寄出的路上,他借由奎妮回忆起自己的人生,他经过了一个又一个邮筒,越走越远。最后,他从英国最西南处一路走到了最东北处,横跨整个英格兰。87天,627英里,只凭一个信念:只要他能走动,老友就会活下去。影片改编自Rachel Joyce(蕾秋乔伊斯)撰写的同名畅销书,由得奖片《美好事物》(Beautiful Thing)的导演Hettie Macdonald(希提麦克唐纳)所导。(英语对白,附中文字幕)