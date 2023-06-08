《变形金刚7》重燃熄灭的观影热



剧情：年轻的退役军人诺亚（Anthony Ramos，安东尼拉莫斯饰）为了养家而烦恼，他邂逅汽车人（Autobots）成员幻影（Pete Davidson，皮特戴维森声演）后，人生逆转；埃琳娜（Dominique Fishback，多米尼克菲什巴克饰）在博物馆工作，一件神秘文物为她打开了全新的世界。两人与擎天柱（Peter Cullen，彼得库伦声演）率领的汽车人团队和擎天圣（Ron Perlman，罗恩帕尔曼声演）率领的巨无霸（Maximals）团队并肩作战，对抗企图吞噬星球的超级大反派。



影评：《变形金刚：万兽崛起》是《变形金刚》电影系列的第七部片。过去的六部片，我看了五部，但在第三部《变形金刚：黑暗之月》（Dark of the Moon）后，渐渐提不起劲看片了，总觉得机械人变形与打斗的画面，演来演去差不多，早已不记得演过什么。



此片的故事背景设定在1990年代，是2018年《大黄蜂》（Bumblebee）的续作，2007年首部《变形金刚》的前传。电影由美国年轻导演Steven Caple Jr.（小斯蒂芬卡普尔）执导，安东尼拉莫斯和多米尼克菲什巴克主演。主创团队5月底来新，出席在本地举行的电影世界首映。