《男儿王2》7月开拍 李国煌与泰国变装皇后大比拼

李国煌等人主演的电影《男儿王2》2023年7月将开拍，导演王国燊说：“他将与泰国变装皇后大比拼！”

男主角李国煌星期二（6月6日）迫不及待在个人社媒晒出他所收到的《男儿王2》剧本，还贴文说：“期待已久，刚刚拿到手，还温温的。”王国燊6日晚接受《联合早报》电访时说：“刚刚才找国煌聊了，主要是聊角色要注意的部分，人物的起承转合，人物的方向与有什么变化。”他强调第二集中李国煌的角色还是很注重家庭观念，儿子也长大了，所以他得顾及儿子对他当变装皇后的感受。

王国燊说：“每个角色都在成长，第二集带出更多每个角色背后的意义。我开始与赖宇涵处理剧本时，我们都知道要探讨的课题，第一集已经讲了，我们得要有新点，我们的创作理念要一样：不要为了写而写。人物的成长合理，有探讨的空间才去写。”由于赖宇涵比较忙碌，这回王国燊写得比较多。

李国煌在社媒晒出所收到的剧本，还说温温的。（取自李国煌IG）

制作规模将比上集大 泰国的戏占七八成

王国燊坦承《男儿王2》的制作规模将比上集更大，“很感谢团队都回来参与，也感谢投资老板们的支持。我们计划到泰国与吉隆坡拍摄。泰国是在南部拍摄，吉隆坡还没有去勘景。泰国的戏大概有七八成吧，有需要的话，也会在本地拍摄。”他说还是会尊重故事的走向，更灵活的处理在哪里拍摄更适合。他认为如果泰国更适合，泰国的拍摄就会多一点。

变装皇后的诠释者除了在第一集中饰演“一点点”的谢仁惠因有全职工作，无法回归，其他包括台湾的演员Kiwebaby张承喜也都回归。王国燊透露首集中演出年轻人Unicorn的陈俊权在《男儿王2》将化身为变装皇后。陈俊权因在梁志强的《新兵正传3》饰演“傻豹”而为人所知，后来也演出《杀手不笨》与《猫山王中王》等片。

《男儿王》刻画李国煌演出被跨国公司裁退的总经理，为了家庭生计，误打误撞加入一家变装夜店工作，被逼变装上台演出，结果一鸣惊人。李国煌在《男儿王2》将带着陈俊权等人到泰国与当地的变装皇后大比拼。王国燊透露已见过泰国不少变装皇后，被问到会有多少变装皇后参与演出，他打趣说：“如果预算够多，就会找更多来参与。”

导演王国燊说《男儿王2》泰国的戏大概有七八成，会在泰国南部拍摄。（档案照）

《男儿王》获得第57届台湾金马奖最佳造型设计奖，李国煌也入围最佳男主角。据所知，《男儿王2》预计拍摄一个月，谈到此片是否也瞄准金马奖？王国燊笑说：“今年来不及！”