广末凉子否认出轨米其林名厨 艺术家老公首发声

（综合讯）42岁的日本女星广末凉子6月7日被日本媒体《週刊文春》爆出不伦，对象是米其林一星名厨鸟羽周作。

报道指，广末凉子3月开始就和鸟羽周作过从甚密，经常去男方的餐馆；6月3日深夜，凉子当天戴着帽子，以全身黑的装扮出现在柜台办理入住手续，接着拖着行李箱进电梯并入住。巧的是，鸟羽周作也住在同一间酒店，他被拍到退房身影。

广末凉子回应媒体时语气激动地否认不伦，鸟羽周作则强调两人是朋友，没有不伦关系。

经纪公司道歉声明掀热议

广末凉子所属的经纪公司“FLaMme”7日在网上发表道歉声明，文中写道：“虽然私事交由当事人负责，但针对这次报道，我们会严加注意，让她知道行为要承担起责任。造成骚动非常抱歉。”

这篇声明在网上引起揣测，有网民认为，如果报道不是事实，广末凉子大可采取法律行动强烈应对，然而，公司声明却在声明中使用“严加注意”等字眼，似乎事有蹊跷。

广末凉子（左）和名厨鸟羽周作（右）被指3月起过从甚密。

鸟羽周作新书活动取消

广末凉子的艺术家老公Candle JUNE在7日晚上在大阪出席活动。他接受《日刊体育》访问，回应妻子陷不伦疑云新闻时说：“无可奉告。”他之后在社交媒体IG分享蜡烛影片，写下：“在所有人的心中点亮灯火。”不少网民到他的社媒留言，鼓励他振作加油。

鸟羽周作原定11日出席在东京举行的新书活动，主办方8日宣布“因作者的关系”而取消新书活动。

广末凉子和老公Candle JUNE（左图左）2010年结婚。Candle JUNE在社媒分享蜡烛影片（右图）。（互联网）

广末凉子13年婚姻陷危机

广末凉子14岁时参加日本洗面乳广告选拔夺冠，踏入演艺圈，并以清纯可人的形象蹿红。她2003年奉子成婚，嫁给模特儿冈泽高宏，这段婚姻维持四年。她2010年梅开二度，嫁给蜡烛创作艺术家Candle JUNE，婚后育有一对儿子，一家5口一起生活。

鸟羽周作曾是小学老师，31岁进入料理界。他因粗犷的身形与满脸的胡渣，被称作“熊男主厨”。他2018年在代代木开设法式料理餐馆，并连续四年获得米其林一星肯定。他有家室，妻儿曾出现在餐馆的纪录片中。