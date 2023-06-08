影后周冬雨高考成绩出土 垫底大咖另有其人

（综合讯）中国2023年高考在6月7日起跑，许多学子摩拳擦掌，全力以赴，希望能考上理想的学校。每逢高考季，当地有许多艺人为高考生献上祝福，其中，李荣浩和参与《乘风2023》的李莎旻子已经连续八年送祝福。

李荣浩2023年延续幽默搞笑的风格，模仿师长口吻在微博留言：“明天都给我好好考。”他连续八年用同样的八个字祝福考生，真不知该赞他“莫忘初衷”，抑或笑他懒惰换字。

李荣浩连续八年用同样的八个字祝福考生。（互联网）

李莎旻子则写下感性的短文。她说：“我们每一个的一生，其实都是一场孤军奋战的考试，考如人生，没有胜负。”关晓彤、热依扎、贾乃亮等艺人也纷纷为高考学子送了祝福。

艺人过去的高考成绩会在这时“出土”被拿来讨论一番。成绩优异者会收获夸奖，若是成绩欠佳，不免被坊间拿来开玩笑。考得好的艺人代表有吴倩、陈都灵、王安宇、唐九洲、刘恋、周笔畅，满分为750分，他们的高考成绩都达到了600分以上。

网上流传中国艺人的高考分数。（互联网）

三金影后周冬雨就因为高考成绩被嘲笑多年。有网民爆料，周冬雨的高考成绩只有286分。不过，她并没垫底，根据目前所知的成绩中，垫底者是考了214分的李冰冰。

周冬雨和李冰冰虽然没考好，但她们依然事业有成，在演艺圈发光发热。考试成绩不佳，不代表一生就完蛋，比分数更重要的事情多得是。