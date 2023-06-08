同天生日 郑荔分为近百岁嬷祝寿高歌

老少寿星聚一堂，生日居然在同一天，为老奶奶高歌欢庆98岁生日，“一大粒”郑荔分星期三（6月7日）过两个生日！

“今年的生日意义非凡！”荔分受访表示，她星期三受邀为一名欢庆98岁生日的奶奶高歌庆生，同一天也是她的快乐诞辰，奶奶是耄耋之龄、荔分是熟女，不同年龄层的两名寿星女同天生日，荔分送老奶奶祝福的同时，也像是为自己多添了一岁打气。

“由于我与奶奶同月同日生，对方的家人也同样为我庆祝生日，好感动！”感性的荔分说。

问起生日岁数，她笑说“秘密”：“不年轻啦，现在的生日愿望只希望健康平安。”

其实，荔分每年都过两个生日，农历生辰与家人过、阳历生日则跟朋友欢庆，但现在希望有更多的时间留给家人，跟朋友什么时候庆祝都行。

学习与宠物沟通

荔分至今单身，家里曾领养过宠物，为了更了解宠物的内心世界，她特别去上了“动物沟通员”（Animal Communicator）课程，共四天，学费数百元。从妹妹的朋友口中得知，除了狗儿，人类也能与其他类型动物通过特别的“沟通”方式去了解它们内心在想什么，“不可思议的是，有些‘动物沟通员’特别敏锐，居然还能听到动物说话的声音……”

“它们一样有情绪，开心与不开心，自从上了课，我逐渐感应得到。”

也因此，自从荔分在直播分享过她学习与动物沟通一事，不少网友因身边宠物闹情绪、也向她求助，欲从中了解宠物“心事”。

“我乐于助人，如果能帮很乐意帮，毛孩子很有灵性，我家就曾领养了一只英国可卡犬（English Cocker Spaniel)，当时养了14年，关系就像家人，后来它不幸患癌，我们努力治疗它，它挨得很辛苦，却为了我们努力活着，走的那天，我们围着它，它奄奄一息，似乎在向全家人告别，妈妈从厨房走出来，它忽然转头看了妈妈一眼，就没了气息……”

荔分的爱犬于五年前离开，她受不了生离死别之痛，至今不敢再养宠物。