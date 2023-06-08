娱乐吃瓜：科幻动作片光特效不够 《变形金刚7》走心重人情味

接到好莱坞巨片的演出邀约有多不可思议？《变形金刚：万兽崛起》（Transformers: Rise of the Beasts，简称《万兽崛起》）主要演员一度以为是诈骗，差点删除邀约电邮！点击视频，看电影主创接受zaobao.sg的专访。

日前为《变形金刚》电影系列第七部片《万兽崛起》世界首映礼齐聚新加坡的电影主要演员，安东尼拉莫斯（Anthony Ramos）、多米尼克菲什巴克（Dominique Fishback）和托贝纽维吉（Tobe Nwigwe）异口同声表示，很兴奋有机会出演这部巨作，感觉美梦成真。

与一众变形金刚并肩作战的Ramos和Fishback在片中的动作场面，都是两人亲自上阵。Ramos饰演为养家苦恼的退役军人，他在拍摄全片最重要的搏斗场面时，反复被抛到约9米高的空中。他说：“这场戏我们拍了很多天，为求完美甚至加时拍摄。虽然反复被抛上又跌落，但我坚持不用替身。开拍前，我特别加强锻炼，星期六都和团队进行特技训练。真是苦差！”

Fishback则遗憾，在开拍前没有更多锻炼的时间。“我在另一个作品杀青后马上投入拍摄，没有太多时间训练。但我平时打篮球也玩美式足球，本来就常运动所以还应付得来。如果有机会出演下一部电影，我一定加强锻炼。”

她叹“为一幕单手悬空的戏必须穿上安全带，感觉非常不舒服”，但整个拍摄过程“痛并快乐着”。高难度动作能亲自上阵，也让她很有满足感。

Anthony Ramos和Dominique Fishback的角色在电影中与变形金刚一样重要。（Jonathan Wenk）

虽然变形金刚是电影的一大重点，但她希望此片能让观众看到人与机械的实力旗鼓相当，一样有价值。她说：“我告诉导演，我要证明人类在影片中扮演重要的角色，因为这是一部关于人性的电影，走心也重感情。”

导演：CGI没感情无法取代人

第一次挑大梁执导科幻动作片的导演小斯蒂芬卡普尔（Steven Caple Jr.），以《金牌拳手II》（Creed II）打响知名度。他坦言，这次拍摄大量采用CGI动画特效是一大挑战。他因此致电向《变形金刚》系列的创始导演Michael Bay讨教，后者也不吝于分享心得。

针对掌握动画特效的难度，Caple Jr.说：“电影中，汽车人（autobots）互相对话，也和人类有对手戏。首先，汽车人的表情、情绪和小动作，甚至它们的眼神等细节，这些都必须精心设计，通过后制呈现。第二，演员拍摄与变形金刚对戏的场面时，必须凭空想象。拍摄第一周困难重重，我除了执导，还兼任那个通过麦克风念出变形金刚台词的人。但我毕竟不是演员，表达台词或许不尽理想，因此后来聘请临演来表演机器人的部分，以助演员入戏。”

擎天柱的眼神和表情靠后制特效完成，是导演关注的重要细节。（UIP Singapore提供）

谈及与不存在于片场的汽车人对戏，电影男主角Ramos说，导演的执导与自己的想象力缺一不可。“导演给我看汽车人的照片，剖析它们的内心世界，讲解该场戏的情绪，然后我必须想象眼前有个巨大机器人跟我对话！”

监制：《变形金刚》一度丢失人情味

担任《变形金刚》系列一共七部电影监制的洛伦佐迪博纳文图拉（Lorenzo di Bonaventura），对剧组而言宛如一名严父。他不讳言，电影系列一度丢失了各方面的情感联系。

他说：“系列的第一部电影可以看到机器人和人类的情感联系。但随着续作推出，我们不经意地渐渐忽略了情感这一块。我们在上一部《大黄蜂》（Bumblebee）重新与情感元素接轨，因此在拍摄《万兽崛起》时，一直谨记着，不得再忽略人类扮演的角色，也不能再丢失人情味。”

最新登场的变形金刚Mirage（幻影）与男主角Anthony Ramos建立兄弟情。（UIP Singapore提供）

他补充，一众约两米高的变形金刚搏斗时，更必须突出相对而言渺小的人类，以及他们的价值。因此在《万兽崛起》中，男主角“变身”成金刚体在大对决中火拼敌人，饰演考古学者的女主角则肩负重任，必须破解拯救世界的关键密码。

与平均30多岁的年轻导演和演员合作，66岁的di Bonaventura赞赏他们的活力，以及他们为电影所提供的新鲜视角。他说：“这部戏的故事着重于一群在生活上不得志的年轻人，他们逆转劣势的故事励志能引起共鸣，更为电影注入新鲜感。”

zaobao.sg也问他，下一部《变形金刚》电影是否拉队到新加坡拍摄？点击文头视频，看他怎么说！