新加坡脱口秀演员：“冒犯”要有分寸

在新加坡出生长大，现已入籍美国的脱口秀演员Jocelyn Chia，日前在美国表演时，拿马航MH370事件开玩笑，引来一片挞伐，大批网民谴责她把悲剧拿来当玩笑开。

Jocelyn Chia拿马航MH370事件开玩笑，引来一片挞伐。（互联网）

不久前，中国脱口秀演员李昊石一个笑话段子被认定“严重污辱人民军队”，除了没收演出所得近133万元人民币（约25万新元），还处以1335万元人民币（约252万新元）的10倍罚款，以及无限期暂停演出。

李昊石事件之后，有中国网民认为，脱口秀是“冒犯的艺术”，对于脱口秀的内容应该“一笑了之”。但是不是也该问，“冒犯”的对象是谁？像Jocelyn Chia在他人伤口上撒盐，怎还能“一笑了之”？

为了追求“笑点”和“爆点”，是否就能肆无忌惮？演出尺度应该如何拿捏？《联合早报》请三位脱口秀演出者分享经验和看法。

陈瑞彪：只拿自己开玩笑

陈瑞彪（Sebastian Tan）指Jocelyn Chia拿马航MH370开玩笑是“bad taste”（低俗），更是对受害者和受害者家属不尊重，他强调：“绝对不可以拿悲剧开玩笑。”

对于演出尺度的拿捏，陈瑞彪认为每个演员有自己的风格，所以因人而异。他以自己做了17年的《百老汇阿明》（Broadway Beng）演出为例子，分享说：“我从不拿别人开玩笑，只拿自己开玩笑，或我妈妈，哈哈！有些表演者喜欢嘲笑或攻击他人，但这世界有很多其他东西可以开玩笑啊！”

陈瑞彪喜欢以自己的故事出发，他相信很多人有相同的经历，所以会有共鸣，也可以从他的故事中学习。他将在7月带来新的《百老汇阿明》，延续自嘲的风格，他说懂得自嘲，就能更轻松和乐观地看待事情。

陈瑞彪质疑Jocelyn Chia是不是要炒新闻或引起大众注意，如果是，就太不应该了。他说：“我们喜剧演员要以娱乐大众为主，让观众笑一笑，让世界更美好。其实我们的社会责任蛮大的，我们的话可以改变观众的想法，所以即使在讲笑话，也要有内涵和观点，更要有责任感。”

黄文鸿：拿别人的悲痛炒作是卑鄙的行为

电台UFM100.3 DJ黄文鸿做过脱口秀，也喜欢看脱口秀，对于Jocelyn Chia的行为，他直斥：“非常反感。MH370对很多人是很大的悲痛，拿别人的悲痛来炒作，是卑鄙和不耻的。她在新加坡出生长大，更应该知道新马关系是紧密相连的，要有维和的敏感度。”黄文鸿也指出，在社媒时代，演出已经不局限在剧院里，而是会传播开来，演出者的社会责任因此更大，更要注意自己的言行。

黄文鸿认为刻意冒犯他人的行为不可原谅。（档案照）

黄文鸿之前的脱口秀讨论我国族群课题，包括各种族不同的生活方式，还有公众对一些种族的误解，他说：“我以不冒犯和促进了解为出发点，可以开玩笑，但要有分寸和品味。我在演出后问朋友，有没有被冒犯，他们都觉得ok。每个人的接受度不同，很难做到所有人都满意，只求大部分的人不受伤害。其实我现在还是会想起那一次演出，还是会检视。”

黄文鸿认为演出者的意图很重要。“有时候说者无心，听者有意，如果你是不小心冒犯了人，例如情绪拿捏不好，那可以原谅，但如果是刻意冒犯，就不可原谅，像我看Jocelyn Chia的截图，她绝对不是一时兴起，是故意挑衅。”

陈美廪：不做人身攻击

陈美廪认为好笑的内容和会冒犯人的内容，是一线之差。（Dream Academy提供）

陈美廪（Selena Tan）下周将和几位本地喜剧演员到马来西亚演出，她说Jocelyn Chia事件让她好奇马国观众对他们的反应，也为这次演出增添了压力和挑战。但她指出，新马的喜剧演员常常开彼此玩笑，通常都是一笑置之。

陈美廪说：“喜剧本来就是要对一些真实但敏感的事情做出观察，所以喜剧演出中，好笑的内容和会冒犯人的内容，往往是一线之差。如果我觉得一个话题值得拿出来讨论，当然也要好笑，我就会去做，也因为我一直在演出，所以在挑战尺度方面有一定的信心。”

她坦言自己的一些演出应该有冒犯了一些人，但这不是她的意图，她也不会做人身攻击或针对一个特定族群。