和演唱会有何不同？CLANG音乐节注重随性体验

首届华语独立音乐节CLANG（克浪）将于2023年6月17日在“巴西班让发电厂A”举行，七组乐团和歌手接力飙唱，包括海豚刑警、旺福、麋先生、9m88、甜约翰、守夜人和温室杂草。

演唱会对新加坡乐迷而言绝对不陌生，但音乐节和演唱会两者间又有什么差异？

惬意氛围



音乐节的氛围轻松自由，较无拘束。（取自主办方“24owlssg” Instagram）

相较于演唱会一般都有固定座位，大部分的音乐节没有安排好的位置。在不打扰表演者与观者的情况下，乐迷们可以自由走动，或根据当下氛围选择想窝在哪个坐席区，不必拘泥于一个位置，让身体随着节奏自由摆动或呐喊，释放压力。

认识新面孔



“克浪”音乐节演出阵容。（取自主办方“24owlssg” Instagram）

另外，赴一场音乐节的“动机”和演唱会也有些许不同。大部分的歌迷是为了歌手而去看他开的演唱会，但音乐节的“动机”则更为开放与多元。音乐节有不同类型的主题，主办单位也会根据主题来邀请歌手演出。无论你认识名单上的歌手与否，乐迷们都抱着开放性的心态感受现场氛围。其中更有不少音乐节的爱好者认为，音乐节是认识新面孔、发掘好音乐的好地方。

音乐之外



时下流行的果胶文身。（取自商家“ Jagura Ink Tattoo” Instagram）

在享受现场表演的同时，还可以顺道理个头发。是的，你没看错。除了表演，音乐节衍生出一系列与主题相关的活动。以“克浪”为例，音乐节倡导的独立精神及生活态度也体现在周边活动上。这样的安排，正是为了要让出席的乐迷可以有个“沉浸式”的体验，宣导音乐节想要分享的一种生活节奏和定调。

主办方共邀请了八组商家参与这次的活动。音乐节现场从果胶文身、书店、塔罗牌占卜、配制香氛、到“Tufting”（簇绒）工作坊，总有一项体验能伴你度过狂热的音乐节夜晚。

首届华语独立音乐节CLANG

地点：巴西班让发电厂A

地址：27 Pasir Panjang Road S117537

日期：6月17日（星期六）

时间：中午12点至深夜

票价：门票135元，学生票115元；6月17日现场购票150元

可透过clang.sg购票