天心再演外冷内热律师 重磅级绿叶更亮眼

最佳利益2-决战利益

网上观看

“真相，只存在事情发生的当下。过了那个时间点推敲出来的事实，只是双方都能接受的共识。”律政职人剧《最佳利益2》第一集里方筝（天心饰）对徒弟陈博昀（锺承翰饰）说的这句话，点出了全剧的核心：到底什么是真相？它是不是真的那么重要？

王牌律师方筝为了帮学妹余芝绮（陈庭妮饰）洗脱挪用公款的罪名，踏进深不可测的斗兽场京勤律师事务所。方筝不但要面对余家人的夺权角力，京勤各派系的尔虞我诈，还有一宗宗骇人听闻的刑事案件等着她破解。

她挑中看来吊儿郎当的法务助理姜智骞（禾浩辰饰）当助手，由检察官转当律师的前夫赵立廷（温升豪饰）也成了她的同事。再加上之前旧东家长河事务所的江绍宏（夏靖庭饰）、雷子倩（田羽安饰）和林学睿（杨铭威饰）等人，展开另一场争取最佳利益的战争。

每集独立案件引人入胜

新一季由原班人马天心、温升豪、夏靖庭和杨铭威等主演，另外加入禾浩辰、陈庭妮和刘品言等新角色，在第一系列角色吃重的锺承翰这回只在第一集亮相。

一众旧人表现称职却没有惊喜，反倒是每一集的案件主角找来重磅级的演员游安顺、许杰辉、杨贵媚、修杰楷、是元介和张雁名等客串演出，结果都成了耀眼的绿叶。

主线余芝绮挪用公款案贯穿全集，像剥洋葱般层层揭开，每一集还有引人入胜的独立案件。

是元介饰演的老师周家诚被控告强奸自己的学生，女生声泪俱下申诉委屈，真相却让人意外。周家诚最后用了极端的方式为自己讨回了“公道”，结局让人唏嘘。周家诚从斯文老师变成阶下囚，之后还为家人走上绝路，是相当好发挥的角色，是元介也交足内心戏。

另一个单元中，修杰楷饰演带着女儿躲躲藏藏的通缉犯，他为了生活铤而走险，在被警察围捕时挟持女儿和方筝当人质，最后落得悲惨下场。修杰楷将这个悲剧角色诠释得深刻，虽然戏份不多却让人留下印象。

修杰楷在戏里带着女儿过逃亡的生活。（互联网）

张雁名饰演的裴俊英在第一系列中因随机杀人而入狱，续集中他因涉嫌在狱中谋杀，找来方筝为他辩护。看起来冷血的裴俊英究竟是好人还是坏人？他的故事让观众思考“坏的好人”及“好的坏人”之间的距离，裴俊英邪邪的笑容背后隐藏着秘密，他和方筝之间是敌非敌的微妙关系也很吸引人。

禾浩辰、刘品言最抢镜

刘品言诠释八面玲珑的财务官毫不费力。（互联网）

除了方筝、赵立廷和夏靖庭等原本的角色，续集加入了几个有趣的角色，其中最抢镜的要数饰演法助姜智骞的禾浩辰，以及饰演律师事务所财务官张亚欣的刘品言。

禾浩辰把看来玩世不恭的法助姜智骞演得讨喜。他看起来凡事不上心，其实心思深沉且细腻，加上前面几集中他的背景神秘，让人对他越发好奇。

刘品言演起八面玲珑城府极深的张亚欣毫不费力，她总是笑脸迎人，但笑得多灿烂就让人感觉她有多不简单。就连戏份不多的陈庭妮也很牵动观众视线，反观天心这次诠释外冷内热的方筝，有点用力过度，听她绷着脸念出台词，刻意压抑情感的语调让人感觉别扭。