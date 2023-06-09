四届金曲奖得主萧煌奇 8月首开狮城个唱

（本地讯）台湾知名视障创作歌手萧煌奇8月登陆新加坡开唱，演唱会取名“萧煌奇对爱入座2023新加坡演唱会”，到时他将以人生故事、感人歌曲，为本地观众带来爱与温暖。

萧煌奇的首场新加坡个人演唱会，将于8月19日晚上8时在滨海湾金沙剧院举行。他将通过20多年歌曲创作生涯中的经典歌曲，为歌迷带来一个振奋人心的夜晚。

由于先天性白内障而双目失明，萧煌奇四岁时接受手术重获部分视力，但在15岁时完全失明。这些阻止不了他成为歌手。他在2002年以专辑《你是我的眼》出道，一曲成名。全心全意地投入音乐创作之中，他此后发行了15张华语和福建专辑，最近的一张是2022年的《说故事的歌》。

1999年，萧煌奇被评为台湾十大杰出青年之一。2016年，他成为第一位在台北小巨蛋举办演唱会的视障歌手。出道20年来，他19次入围台湾金曲奖，三次夺得最佳台语专辑，目前以四获最佳台语男歌手奖保持纪录。

在学生时代，萧煌奇就与其他盲人和视障朋友组成一个乐队，担任主唱和萨克斯风手。乐队走遍台湾各地，走访盲童学校、监狱等地，为各界人士带来光明与温暖。

《联合早报》、zaobao.sg和《新明日报》是演唱会指定宣传媒体。

“萧煌奇对爱入座2023”新加坡演唱会

日期：2023年8月19日（星期六）晚上8时

地点：滨海湾金沙剧院

票价（不包括预订费）： 四人套座：912元（贵宾）、752元

单人票：228元（贵宾）、188元、138元、 108元、 98元、78元

购票：滨海湾金沙、SISTIC